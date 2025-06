Ministro anuncia drástica medida en contra de Martín de los Santos: agresor de conserje se encuentra prófugo

Durante la jornada en un punto de prensa, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero anunció una drástica medida y se refirió al caso de Martín de los Santos Lehmann joven "empresario" imputado por el delito de lesiones graves en contra de un conserje de 70 años a quien golpeó brutalmente en la comuna de Vitacura. Recordemos que la víctima, Guillermo Oyarzún perdió la visión de un ojo y quedó sin el sentido del olfato.

Cabe mencionar que, de los Santos fue reformalizado por este caso pasando sus medidas cautelares de firma mensual a prisión preventiva y tomó la sesión vía zoom. La decisión de la justicia no se ha podido efectuar ya que, el joven se encuentra fuera de Chile, según informó La Tercera tomó el vuelo 718 el 19 de junio con destino a Florianópolis.

¿Qué medida anunció el ministro en contra de Martín de los Santos?

"Habiéndose notificado, debe estar en este momento comunicada a la policía", señaló el secretario de Estado. "No es información que debamos recibir, es información que debería reportar el Ministerio Público", complementó. Respecto a un posible error de la fiscalía en no decretar arraigo nacional, el ministro señaló.

"Me parecería a mi apresurado emitir un juicio, creo que no corresponde sin tener conocimientos de los antecedentes que el Ministerio Público tuvo la audiencia respectiva en la definición de la cautelar". El domingo en la noche, día antes de la reformalización de Martín de los Santos, el sujeto realizó una transmisión en redes sociales donde expuso su punto de vista de lo que ocurrió la jornada de los hechos.

"Mi familia y yo sufrimos amenazas de muerte múltiples, intentos de homicidio frustrado, mis padres tuvieron que estar en un búnker en todo este proceso, incluso hasta ahora, en la playa. Fue una funa masiva tanto mediática como cibernética, fue un ataque coordinado, más allá de lo que pasó, escaló a niveles bastante curiosos, pero más allá de eso no vengo a victimizarme", expresó en esa oportunidad.

"Las personas que tienen dos dedos de frente, saben que estas cosas pasan, lamentablemente a mí me golpearon adentro tras una discusión con el administrador del local, me golpeó un negro y me rompe las costillas, logré salir y luego entro a pedir explicaciones", siguió.

