Un viejo conocido: Postulan a este entrenador para reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo

Jorge Almirón ha tenido un criticado 2025 en Colo Colo y su ciclo parece estar sentenciado a terminar antes de tiempo. Es más, ahora postularon a un entrenador que ya estuvo en el club para que lo reemplace cuando se concrete su salida.

“La solución yo creo es seguir pagándole hasta fin de año, ese acuerdo que tengan, pero que no dirija más. Tienen la solución con (Héctor) Tapia, para darle otro aire al equipo, para que se limpie el camarín y Héctor Tapia pueda dirigir estos últimos partidos", dijo Marcelo "Toby" Vega en TNT Sports.

Para fundamentar su idea, el exfutbolista y actual panelista señaló que "Jorge Almirón no puede dirigir más acá, yo siento que acá hay un gran problema".

Postulan a "Tito" Tapia para reemplazar a Almirón.

Lo cierto es que Jorge Almirón seguirá en Macul debido a que tiene contrato hasta diciembre de 2026, lo que tiene a todos preocupados en el club. Es más, la dirigencia no ha logrado llegar a acuerdo con su indemnización y solo por esto el entrenador sigue al mando del equipo.

Según "Toby" Vega, Héctor Tapia es una buena carta entre las opciones para reemplazar a Almirón, lo que no parece tan descabellado teniendo en cuenta que los albos arriesgan incluso no clasificar a torneos internacionales para el 2026.

