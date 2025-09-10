“Picante, rasca, básico…”: Panelista de Sin Filtros hizo enojar a Rodolfo Carter con ácido comentario

Rodolfo Carter estalló por irónico comentario en Sin Filtros

Por: Catalina Martínez

Durante una reciente emisión de Sin Filtros, el abogado Andrés Sepúlveda —panelista frecuente del programa— protagonizó un episodio de alta tensión tras lanzar un irónico comentario sobre la candidatura de Rodolfo Carter en La Araucanía.

Recordemos que el exjefe comunal de La Florida, actualmente respaldado por el Partido Republicano, busca llegar al Senado como representante de la región ubicada en el centro-sur del país.

En medio del espacio de debate, Sepúlveda partió su intervención saludando al panel donde, de la nada, arremetió contra Carter. “Primero que todo saludar al panel, a los de al frente también, a los analistas, a los candidatos, al turista electoral que anda por ahí y que de seguro le debe estar sirviendo mucho el informe que le preparó Pancho (Orrego) sobre Llaitul”, lanzó. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

El comentario—que salpicó incluso a Francisco Orrego, quien estaba en el set de Sin Filtros— hacía referencia al cuestionado ingreso del exaspirante a gobernador a la Municipalidad de La Florida, en tiempos en que Carter ejercía como alcalde.

Tras los comentarios de Sepúlveda, el animador del programa, Gonzalo Feito, tomó la palabra y le preguntó a qué se refería con “turista electoral”. “Por supuesto, si viene conociendo recién la región”, respondió el abogado, mirando directamente al candidato.

Ante la situación, el animador ofreció a Rodolfo Carter la posibilidad de responder. Ni corto ni perezoso, el otrora edil puso sobre la mesa toda su molestia. “Ese estilo picante, rasca, básico, no está a la altura de Pedro Aguirre Cerda (figura histórica del Partido Radical, partido en el que milita Sepúlveda). Perdón por los vecinos de Pedro Aguirre Cerda que lo comparen con este señor. Continúe, siga con su show”, disparó. 

Más tarde, en la cuenta oficial de X de Sin Filtros, se publicó el clip del tenso momento. Entre un sinfín de comentarios, destacó el del propio Andrés Sepúlveda. Entre risas, el abogado señaló que, previo al tenso episodio, Carter tampoco habría sido muy amigable a la hora de saludar. “Jajajajaja 😅🤣😂 A Carter le gusta provocar, porque su saludo no fue tan cortés, y después se victimiza”, sentenció. 

