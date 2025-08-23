Se acercó a pedir ayuda: Perrito sufrió brutal amputación en plena calle en Coronel

Un brutal caso de maltrato animal contra un perrito en Coronel, en la Región del Biobío, encendió la indignación en internet, luego de que el animal apareciera abandonado y con graves mutilaciones.

De acuerdo con relatos de quienes presenciaron la escena, el perro fue hallado en la calle con una de sus patas completamente cercenada y con la cola parcialmente cortada. “No es agresivo y se acercó solito a las personas como pidiendo ayuda”, expresó un testigo.

Algunas versiones apuntan a que el autor de la agresión sería un individuo vinculado al consumo de drogas, aunque hasta ahora no existen confirmaciones oficiales que respalden esa información.

Le están buscando ayuda

El perro fue hallado con graves heridas en Avenida La Paz, a pocos metros de la administración del Cementerio General. Las personas que lo rescataron comenzaron de inmediato a buscar apoyo para que recibiera atención veterinaria y pudiera contar con un lugar de acogida temporal.

La organización de rescate animal “Almas Callejeras Lota” lanzó una iniciativa en redes sociales con el fin de reunir apoyo económico y encontrar un espacio seguro donde el perrito pueda recuperarse del brutal episodio que vivió.