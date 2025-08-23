Se acercó a pedir ayuda: Perrito sufrió brutal amputación en plena calle en Coronel

perrito

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Claudio Borghi Colo Colo

La impensada confesión de Claudio Borghi mientras Colo Colo busca DT: "Yo tenía la posibilidad…"
cabo Florido

“Poco le duró la libertad a ese zángano”: Así reaccionó madre de cabo Florido a recaptura del asesino de su hijo
avalancha

“Es sumamente peligroso”: Autoridades apuntan contra irresponsabilidad de esquiadores tras avalancha
Masacre Independiente vs U de Chile

¡Cero autocrítica!: Cuenta oficial de Independiente arremete contra la U con insólito cortometraje
Johnny Herrera U de Chile vs Independiente

Johnny Herrera estalla contra Independiente y aplaude gestión de la U: "Coludidos con su barra"
Lionel Messi y Colo Colo

"Está en la carpeta": El extécnico de Lionel Messi que asoma como candidato en Colo Colo
Reos prófugos

¿En dónde estaban? Reos prófugos de la cárcel de Valparaíso habrían sido capturados
hincha chileno en Argentina

“Me puede explotar el ojo”: El crudo relato de hincha de la “U” tras violento episodio en Argentina
Jeannette Jara

“Ahora quiere castigar a los adultos mayores”: La dura crítica de Jeannette Jara a propuestas económicas de Kast
esteban pavez

"Un par de amigos andaban ahí": La sentida revelación de Esteban Pavez sobre la barbarie ocurrido en partido de la U

Un brutal caso de maltrato animal contra un perrito en Coronel, en la Región del Biobío, encendió la indignación en internet, luego de que el animal apareciera abandonado y con graves mutilaciones.

De acuerdo con relatos de quienes presenciaron la escena, el perro fue hallado en la calle con una de sus patas completamente cercenada y con la cola parcialmente cortada. “No es agresivo y se acercó solito a las personas como pidiendo ayuda”, expresó un testigo.

Algunas versiones apuntan a que el autor de la agresión sería un individuo vinculado al consumo de drogas, aunque hasta ahora no existen confirmaciones oficiales que respalden esa información.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Le están buscando ayuda

El perro fue hallado con graves heridas en Avenida La Paz, a pocos metros de la administración del Cementerio General. Las personas que lo rescataron comenzaron de inmediato a buscar apoyo para que recibiera atención veterinaria y pudiera contar con un lugar de acogida temporal.

La organización de rescate animal “Almas Callejeras Lota” lanzó una iniciativa en redes sociales con el fin de reunir apoyo económico y encontrar un espacio seguro donde el perrito pueda recuperarse del brutal episodio que vivió. 

NOTAS DESTACADAS

Claudio Borghi Colo Colo

La impensada confesión de Claudio Borghi mientras Colo Colo busca DT: "Yo tenía la posibilidad…"
cabo Florido

“Poco le duró la libertad a ese zángano”: Así reaccionó madre de cabo Florido a recaptura del asesino de su hijo
avalancha

“Es sumamente peligroso”: Autoridades apuntan contra irresponsabilidad de esquiadores tras avalancha
Masacre Independiente vs U de Chile

¡Cero autocrítica!: Cuenta oficial de Independiente arremete contra la U con insólito cortometraje
Johnny Herrera U de Chile vs Independiente

Johnny Herrera estalla contra Independiente y aplaude gestión de la U: "Coludidos con su barra"
Lionel Messi y Colo Colo

"Está en la carpeta": El extécnico de Lionel Messi que asoma como candidato en Colo Colo
Reos prófugos

¿En dónde estaban? Reos prófugos de la cárcel de Valparaíso habrían sido capturados
hincha chileno en Argentina

“Me puede explotar el ojo”: El crudo relato de hincha de la “U” tras violento episodio en Argentina
Jeannette Jara

“Ahora quiere castigar a los adultos mayores”: La dura crítica de Jeannette Jara a propuestas económicas de Kast
esteban pavez

"Un par de amigos andaban ahí": La sentida revelación de Esteban Pavez sobre la barbarie ocurrido en partido de la U
Willy Sabor

¡Iban armados! Revelan detalles del violento asalto que sufrió Willy Sabor en Cerro Navia
hincha afectado u de chile

"No teníamos por donde escapar": El desgarrador testimonio de uno de los hinchas de la U lanzado al vacío
presidente Boric

¿Habrá acciones legales contra agresores? El descargo del presidente Boric tras violento episodio en Argentina
universidad de chile vs. independiente

Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos
hinchas

Los tienen identificados: Desde Argentina anuncian dura medida contra hinchas de Independiente
sede masónica

¡Salieron a dar explicaciones! Carabineros hizo espeluznante hallazgo en una sede masónica
michael clark, u de chile

Michael Clark salió al paso: U de Chile hace esperada solicitud ante partido contra Everton
la roja

La Roja cambia de piel: Nicolás Córdova deja fuera a los históricos y apuesta por la nueva generación en su nómina
Sin Filtros

“¡Tranquilo! ¡Tómese la pastilla!“: Gabriel Alemparte protagonizó tenso round con panelista en Sin Filtros
u de chile

¿Se suspende o se juega? En U de Chile tienen esta petición para el partido contra Everton