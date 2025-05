Nuevas declaraciones complicarían a Cathy Barriga ¡Hasta tenía un “mayordomo” en la alcaldía!

Juan Reyes, quien se desempeñó como encargado de compras en la municipalidad de Maipú, declaró ante la fiscalía sobre presiones recibidas, posibles desvíos de fondos, pagos en efectivo y el uso indebido de recursos durante la gestión de la exalcaldesa Cathy Barriga.

Esto ocurrió porque Reyes tenía acceso a la caja chica de la alcaldía, un fondo destinado a cubrir gastos menores a 100 UTM sin requerir certificación. Según un informe de El Mostrador, Reyes relató que todo comenzó por presiones de altos mandos para favorecer a ciertos proveedores en licitaciones.

En ese sentido, Reyes afirmó que César Saavedra, quien está vinculado al administrador municipal, Felipe Contreras, le advirtió que “había saldos que iban a los altos cargos” y que debía guardar silencio.

“No me dijo exactamente quiénes eran ellos, pero inferí que eran los mismos administradores y directores o la alcaldesa”, teorizó. De ese modo, el ex funcionario aseguró que desde su llegada al municipio en 2017: “me di cuenta que estaban sacando dinero de la alcaldía”

Mal uso de la caja chica

Reyes afirmó que Luis Japaz, asesor y mano derecha de Cathy Barriga, realizaba pagos mensuales en efectivo. Según su testimonio, el dinero (aproximadamente $500 mil) se entregaba a una estafeta para su depósito, sin claridad sobre su destino.

“Japaz era asesor de alcaldía, y estaba contratado a honorarios y era el que más ganaba. Este me decía que tenía que comprar a tales proveedores para comprar determinadas cosas, lo cual me parecía completamente irregular, pero si me oponía sabía que me desvincularían inmediatamente”, detalló.

Reyes también denunció el uso de fondos públicos para compras personales de la exalcaldesa, incluyendo insumos de alimentación para su hogar y un retiro en efectivo de $700 mil. Según su testimonio, el dinero fue retirado por una funcionaria de confianza y entregado directamente a Barriga. Sin embargo, al tratarse de un monto que debía ser justificado, la funcionaria expresó su preocupación.

El ex encargado de compras incluso relató que, en una ocasión, gastó $10 mil pesos para adquirir un artículo solicitado por la alcaldesa, quien luego le devolvió el dinero utilizando los fondos retirados por la funcionaria.

Por otro lado, algunos eventos registrados como “gastos de representación” incluyeron a su esposo, Joaquín Lavín, como invitado, lo que sirvió para justificar un banquete de casi $16 millones.

Y no solo eso, sino que también salieron a la luz contrataciones irregulares, ya que Reyes afirmó que Cathy Barriga tenía un “mayordomo” contratado a honorarios que “le abría la puerta, hacía pasar a la gente”.