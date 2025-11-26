“¡Un par de tiros y se acabó!”: La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto

La mañana transcurría con normalidad en Mucho Gusto hasta que, de pronto, el ambiente se quebró: desconocidos irrumpieron lanzando piedras contra el equipo que conversaba con el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.

El equipo encabezado por el periodista Danilo Villegas se trasladó esta mañana hasta Avenida Departamental, en el límite de las comunas de La Florida y Peñalolén, con el objetivo de recabar antecedentes sobre un operativo realizado contra una feria navideña irregular instalada en el sector.

Mientras hablaban con el alcalde, un grupo de personas empezó a gritarles y a lanzar piedras desde la vereda de enfrente. “Cuidado, cuidado, están tirando una piedra. Corrámonos. Se sale de control la situación acá. Corrámonos, no nos expongamos. No nos vaya a pasar algo acá”, detalló el comunicador.

“Alcalde, corrámonos de acá. Está vuelto loco”, expresó Villegas, antes de interrumpir la entrevista y moverse de lugar. La cámara registró el instante en que uno de los individuos arrojó un trozo de cemento, que terminó cayendo a pocos centímetros del alcalde Reyes.

Neme reacciona

Desde el estudio, José Antonio Neme terminó explotando. “Ahí debería entrar un carabinero y usar su arma de servicio. ¡Un par de tiros y se acabó el asunto! ¡Y se acabó!“, lanzó el periodista. “Nada de andar tirando piedras porque no me gusta lo que dice la autoridad. Qué significa eso, por favor”, sentenció.

Por su lado, Karen Doggenweiler lamentó el tenso episodio. “Es el mundo al revés, porque es la gente que está trabajando, o la gente que va a su trabajo en el paradero, quienes tienen que resguardarse porque los tipos se creen amos y señores de ese territorio”, dijo.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y tanto el alcalde Reyes como el equipo periodístico de Mucho Gusto se encuentran ilesos.