“¡Ay, los hue… graves!”: El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei
Por: Catalina Martínez
NOTAS DESTACADAS
El periodista José Antonio Neme se refirió con dureza a la polémica originada por el rap de campaña de Evelyn Matthei, pieza que ha causado controversia por sus críticas a José Antonio Kast y Jeannette Jara, descritos en la letra como “extremos”.
En plena conversación sobre el narcotráfico en Chile, durante el matinal Mucho Gusto (Mega), el comunicador no pudo evitar traer a colación la polémica por el video. “¡Estamos hasta las masas! O sea, doce gendarmes en el norte metiendo droga a la cárcel, me parece de una gravedad supina", comenzó diciendo.
El descargo de Neme
“Ojo, porque nosotros nos creemos súper distintos, súper impolutos, y tenemos una campaña presidencial imbécil, donde hoy día estamos todos discutiendo si fue feo o no el video de Evelyn Matthei”, disparó. “¡Váyanse a la mierda! Como que no se dan cuenta de los problemas reales que tiene el país", exclamó sin pelos en la lengua.
¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional
Sin filtros, el conductor apuntó a varias figuras políticas y arremetió contra quienes salieron a criticar el video de la abanderada de derecha. Los calificó, derechamente, como “dementes”.
“En la mañana escuchaba a un candidato a diputado, que no voy a decir quién era, en una radio decir: ‘Encuentro gravísimo que Evelyn Matthei haya hecho un video de ese tipo, denostando’. Aparece Camila Vallejo, también: ‘No nos gustaría que ese fuera el lenguaje político’”, rememoró.
“¡Ay, los hue… graves! Tenemos problemas mucho más graves que un video que hace una candidata burlándose de un candidato. De repente como que están un poquito como dementes, fíjate”, cerró Neme.