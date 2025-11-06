“¡Ay, los hue… graves!”:  El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

¡Podría ser la clave! Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina
u de chile en copa sudamericana.

¡Pensando en 2026! Universidad de Chile tiene en la mira a un viejo conocido
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja

¡Terremoto en el fútbol chileno! Equipo de Primera B pierde su licencia de clubes
Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¿Fue culpa del perro? Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¡La promesa del tenis nacional! Antonia Vergara alcanza un gran hito en su carrera con solo 18 años
Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros

¡Tocó una fibra sensible! Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros
Promesa del fútbol chileno se confiesa.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran promesa del fútbol chileno elige al equipo grande donde sueña jugar
Iván Zamorano se compara con Erling Haaland.

Iván Zamorano se compara con estrellas mundiales y es claro: "más que Haaland..."
Maximiliano Falcón no volverá a Colo Colo.

¿Se dará algún día? Agente de Maximiliano Falcón tantea posible regreso a Colo Colo

El periodista José Antonio Neme se refirió con dureza a la polémica originada por el rap de campaña de Evelyn Matthei, pieza que ha causado controversia por sus críticas a José Antonio Kast y Jeannette Jara, descritos en la letra como “extremos”.

En plena conversación sobre el narcotráfico en Chile, durante el matinal Mucho Gusto (Mega), el comunicador no pudo evitar traer a colación la polémica por el video. “¡Estamos hasta las masas! O sea, doce gendarmes en el norte metiendo droga a la cárcel, me parece de una gravedad supina", comenzó diciendo. 

El descargo de Neme 

“Ojo, porque nosotros nos creemos súper distintos, súper impolutos, y tenemos una campaña presidencial imbécil, donde hoy día estamos todos discutiendo si fue feo o no el video de Evelyn Matthei”, disparó. “¡Váyanse a la mierda! Como que no se dan cuenta de los problemas reales que tiene el país", exclamó sin pelos en la lengua. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

Sin filtros, el conductor apuntó a varias figuras políticas y arremetió contra quienes salieron a criticar el video de la abanderada de derecha. Los calificó, derechamente, como “dementes”.

“En la mañana escuchaba a un candidato a diputado, que no voy a decir quién era, en una radio decir: ‘Encuentro gravísimo que Evelyn Matthei haya hecho un video de ese tipo, denostando’. Aparece Camila Vallejo, también: ‘No nos gustaría que ese fuera el lenguaje político’”, rememoró. 

¡Ay, los hue… graves! Tenemos problemas mucho más graves que un video que hace una candidata burlándose de un candidato. De repente como que están un poquito como dementes, fíjate”, cerró Neme.

NOTAS DESTACADAS

Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

¡Podría ser la clave! Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina
u de chile en copa sudamericana.

¡Pensando en 2026! Universidad de Chile tiene en la mira a un viejo conocido
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja

¡Terremoto en el fútbol chileno! Equipo de Primera B pierde su licencia de clubes
Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¿Fue culpa del perro? Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¡La promesa del tenis nacional! Antonia Vergara alcanza un gran hito en su carrera con solo 18 años
Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros

¡Tocó una fibra sensible! Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros
Promesa del fútbol chileno se confiesa.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran promesa del fútbol chileno elige al equipo grande donde sueña jugar
Iván Zamorano se compara con Erling Haaland.

Iván Zamorano se compara con estrellas mundiales y es claro: "más que Haaland..."
Maximiliano Falcón no volverá a Colo Colo.

¿Se dará algún día? Agente de Maximiliano Falcón tantea posible regreso a Colo Colo
Matías Zaldivia deja dura acusación en la U.

Aún duele: Matías Zaldivia recuerda eliminación en Sudamericana y deja polémica acusación
Charles Aránguiz exige para seguir en la U.

Atención azules: las exigencias de Charles Aránguiz para renovar con la U

“Es el mayor reconocimiento”: La emotiva propuesta de alcalde Sichel en homenaje a Héctor Noguera
Core del Biobio fue acusado de agresión sexual

Importante autoridad regional acusada de agresión sexual en fiesta de Halloween ¡Suspendieron su militancia!
cristián zavala colo colo

¡Sonríe la billetera! Los millones que recibiría Colo Colo por Cristián Zavala
Registran psicofonía en plena cobertura de triple homicidio

¡ESCALOFRIANTE! Registran supuesta psicofonía en plena cobertura en vivo de triple homicidio de La Reina
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¿Es una buena opción? Colo Colo tiene en la mira a prometedor portero nacional
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡Uno menos para los albos! El jugador que no seguiría en Colo Colo la próxima temporada

Denuncian grave censura informativa tras inauguración de la mayor mina de oro en Chile: “No encaja en el discurso del miedo”
Jugadores Universidad de Chile

¡Buscan volver al triunfo! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Everton