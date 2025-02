Neme pierde la paciencia con vecina de toma que lo tildó de "irrespetuoso": "¡La hue... fresca de raja"

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto realizaron un despacho en vivo desde el campamento más grande de Chile ubicado en la comuna de San Antonio, el cual se enfrenta a un inminente desalojo. En el lugar conversaron con diferentes vecinos que se negaban a dejar las casas que han construido y la postura de algunos generó la indignación de José Antonio Neme.

En concreto el comunicador señaló estar cansado de que la excusa para tomarse terrenos fuera la de la "necesidad" y así mismo mencionó que algunas de las personas que vivían en este sitio pagaban conexión a internet pero no podían buscar una forma legal de vivir. Esto generó tensión entre los habitantes del campamento.

¿Qué dijo Neme sobre la toma?

“No estoy de acuerdo con la justificación que parece un lamento insensato permanentemente, tratando de decir que todo lo que pasa responde a una necesidad, y que está todo bien porque están en un toma.... ¡Y no! ¡Hay cosas que no corresponden!” señaló el periodista en medio del despacho realizado por Roberto Saa.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“No es consistente con la necesidad estructural de vivienda. El punto es que estamos en un espacio de ilegalidad y hay que resolverlo, porque no podemos buscar la legitimidad en la ilegalidad. Eso es ridículo”, añadió. “¿Por qué vivimos en un campamento no tenemos derecho a entregarles a nuestros hijos herramientas como el internet?”, le preguntó una de la voceras al comunicador.

Neme: ¡Usted no tiene derecho a vivir ahí señora!

Vocera de toma: Yo estoy autorizada por lo dueños, de qué me está hablando.

Neme: ¿Dónde está eso demostrado?

Vocera de toma: Revisen la carpeta investigativa.

Neme: En vez de financiar televisión satelital eso podría ir en el arriendo de una pieza.

Más adelante, otra vecina encaró al periodista. “Neme es un irrespetuoso que se está riendo de nosotros”, dijo, mirando a la cámara.

“No soy irrespetuoso, yo no voy a avalar una toma ni voy a decir cosas que ellos quieren escuchar. No me interesa lo que dice de mí la gente que me conoce y menos la que no me conoce. Está fuera de la ley y yo soy respetuoso de la ley (...) ella me quiere convencer a mí de que crea en la legalidad cuando está fuera de la legislación. Perdón, pero la hue... fresca de raja”, sentenció.

Te puede interesar: Marcelo Lagos alza la voz ante supuesto terremoto grado 8 en 2026: "Hay áreas que están particularmente cargadas"