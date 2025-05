Neme indignado por situación de chilena detenida en EE.UU: "Estai en la tele, ayúdame por favor"

En el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme se indignó en vivo por la situación que vive una familia de una joven chilena que habría sido detenida en Estados Unidos por estar ilegal en el país. Recordemos que desde que asumió Donald Trump como presidente de esa nación se han endurecido las medidas en contra de los migrantes y hasta la fecha 45 chilenos ya fueron deportados.

"A mi hija la invitaron a Estados Unidos a pasear, la familia que tenemos allá. Ella llega a Estados Unidos y tiene que pagarse el pasaje... es una historia familiar. Tenía que volver y a nosotros se nos quemó la casa. Y evidentemente se quedó allá trabajando para podernos ayudar” mencionó en el programa matutino Luis Torres quien luego señaló el drama que están viviendo por la detención de su hija Catalina sobre la que no tienen mayor información.

¿Que dijo Neme sobre la detención de esta chilena en EE.UU?

El desesperado padre contó el periplo de su hija en el país norteamericano: “Después de ese período, viene la pandemia, donde nadie se acordó de los documentos vencidos, por lo que nadie podía venir para acá ni ir para allá”. “Y cuando se quiso venir, cuando ya estábamos más consolidados como familia, nos comunican que en marzo la detuvieron engrillada”, lamentó.

“Cata hizo de todo, ella es deportista, es inocente, es una niña de trabajo, no se merece este trato y en Chile no me ayuda nadie, nadie me dice la verdad, puras mentiras”, agregó, al borde del llanto. Luego, recordó el día en que su angustia se agudizó: “Me llaman del consulado, el 7 de diciembre, para preguntarme cómo me encontraba. Ahí me asusté, porque si ellos no saben, cómo lo hago yo”. Ya quebrado, Luis rogó por ayuda. “La tomaron el 20 de marzo. Neme, estai ahí en la tele, ayúdame por favor, hueón”, le dijo el entrevistado al animador.

Luego de escucharlo, el periodista de desahogó.“Aquí hay algo que no es normal. No es normal que un grupo de chilenos deportados lleguen en estas condiciones. ¿El gobierno y el embajador en Washington en qué están pensando? Uno asume que el gobierno de EE.UU habrá notificado que va a haber un avión y entregará una lista, y se le informará a las familias”, indicó el comunicador.

“No es un viaje de estudio ni tampoco son personas que vienen de un país donde Chile no tiene representación. Hay una embajada que cuesta cara, una serie de dinero que si no funciona para este tipo de cosas, para qué cresta está. Entonces, a mí se me cae la cara de vergüenza ante este padre que tiene que pedir ayuda por televisión”, sentenció.

