“Dile que madure”: Neme explotó en vivo contra hija de jueza del Caso Sicario

En una escena inesperada, el periodista Danilo Villegas —del matinal Mucho Gusto— se dirigió al domicilio de la jueza Irene Rodríguez para obtener declaraciones sobre el caso del sicario venezolano que aún permanece prófugo.

La magistrada es señalada como responsable de haber emitido resoluciones contradictorias que facilitaron la huida del individuo, y enfrenta críticas por supuestamente haberse dormido durante la audiencia realizada el 9 de julio.

La jueza determinó inicialmente la prisión preventiva de Alberto Carlos Mejía junto a otros dos acusados. Sin embargo, en un lapso de tan solo 11 minutos, emitió tres resoluciones sucesivas: la primera instruía su ingreso a prisión, la segunda anulaba dicha medida por errores en la identificación, y la tercera corregía los datos previamente equivocados. Esta última, según se ha denunciado, no habría sido debidamente registrada por Gendarmería.

“Con el nivel de basureo y burla que han hecho de mi persona, con el nivel de exposición a mi familia, ¿ustedes esperan que yo les dé una declaración? Existe un periodismo serio y de buena calidad en Chile, pero también existe uno de bajo nivel“, le dijo la jueza a Villegas, sin responder preguntas. Acto seguido, se subió a un auto y se fue del lugar.

Hija de jueza encaró a Neme

Si bien la magistrada ya no estaba en pantalla, José Antonio Neme le respondió: “Si ella no fuera jueza y trabajara en cualquier otra división del país, la hubieran echado cagando (...) Dile a su hija, a la prima o a la vecina: ella es una de las peores juezas que hemos conocido en el último tiempo”.

De la nada y dejando a todos boquiabiertos, la hija de la jueza se acercó a la cámara y comenzó a despotricar contra Neme. “¿Qué se creen, de verdad? Y me exponen a mí, a mi casa. ¿Así de liviandad en Neme? ¡Basta!“, lanzó la mujer.

“Chicos, estoy en pijama. ¡Ya basta! ¿Saben el bullying que ha recibido mi mamá por esto? Yo no puedo declarar, pero vean lo que dice la Fiscalía, están investigando. Cuando mi mamá hizo la audiencia ella explicó por qué eran un peligro para la sociedad, ellas los dejó en prisión preventiva“, descargó.

“A mí no me importaría si fueran serios, pero si hablan de la ‘Tuto’ Rodríguez o Neme anda diciendo que ella sabe que no la pueden echar... y siguen y siguen”, añadió la joven.

Y ya que la mujer no podía escucharlo, Neme se descargó con todo en el estudio. “¿Por qué estamos hablando con la hija? Yo no sé por qué estamos hablando con una mujer que se comporta como una adolescente con pataleta. Dile que madure, porque su mamá ha generado un tremendo problema a nivel país“, expresó. “No tiene ningún sentido hablar con la hija, ella no tiene nada que ver”, sentenció el animador.