"¡Nos están viendo la cara de imbéciles!": Neme explota en vivo tras insólita liberación de sicario venezolano

En el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme reaccionó con indignación ante la insólita y polémica liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por el homicidio calificado del comerciante José Felipe Reyes Ossa (43), conocido como el “Rey de Meiggs”, ocurrido el pasado 19 de junio en Ñuñoa.

Ferrer, ciudadano venezolano señalado por la Fiscalía como integrante de una organización criminal con posibles nexos con el Tren de Aragua, fue liberado luego de que Gendarmería de Chile recibiera un oficio que anulaba su prisión preventiva. Durante la noche del lunes se reveló que la orden que permitió la excarcelación de Osmar Ferrer habría sido falsificada, situación que ya está siendo investigada por el Ministerio Público.

¿Qué dijo Neme sobre la liberación de sicario?

El objetivo es esclarecer el origen y la legalidad del documento que facilitó su liberación, considerando la eventual comisión de delitos como falsificación de instrumento público y manipulación dolosa de sistemas informáticos. Desde Gendarmería, en tanto, descartaron que se haya tratado de un hackeo. En el matinal Mucho Gusto, el periodista José Antonio Neme dedicó algunos minutos a comentar el caso y compartió una dura reflexión.

“¿Cómo es posible que el fiscal del caso sea notificado cuatro días después? Si se decreta prisión preventiva, te detienen ese mismo día. Pero aquí, lo liberan y el fiscal se entera cuatro días más tarde. Es extraño”, cuestionó el conductor de Mega. “Yo me considero una persona de inteligencia media, media para abajo. Pero tiendo a pensar que el documento no es falso (...) Además, esto no ocurrió hace unas horas, pasó hace cuatro días”, agregó.

Acto seguido, expuso su teoría: “Para mí, aquí hay corrupción. Para mí, alguien pagó e intervino desde adentro para que esto ocurriera”. Y fue más allá: “Le preguntaría al ministro si puede asegurar que en este caso no hubo corrupción ni un pago a algún funcionario que activó un engranaje que terminó en esta situación”.

Finalmente, Neme cerró con un mensaje directo: “Nos están viendo la cara de imbéciles. Yo soy idiota hasta las 12 nomás. No estoy para que me pasen por encima. Pago impuestos todos los días y espero, al menos, un mínimo de respeto. ¿Cómo no van a saber si la orden es real o no? ¿Cómo pueden pasar cuatro días sin que nadie lo aclare?”.

