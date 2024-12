“Qué manera de auto prenderse fuego”: Movilh desata ola de críticas en redes sociales tras mensaje a favor de venezolanos

Posiblemente, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) no se esperaba la ola de críticas que levantaron en redes sociales. ¿El motivo? Un breve pero potente mensaje en contra de la xenofobia.

Y es que a través de su cuenta de X (antes Twitter), el movimiento condenó la xenofobia que estarían sufriendo los ciudadanos venezolanos residentes en Chile.

“Hablan de violencia y la repudian, al mismo tiempo que la reproducen con xenofobia”, lamentaron desde la agrupación, sin especificar el destino de su crítica. “Rechazamos la interesada, injusta y falsa relación entre nacionalidad, delitos y abusos. Fuerza venezolanos en Chile. Estamos con ustedes”, sentenciaron.

Usuarios reaccionan

Para sorpresa de nadie, la postura del Movilh levantó un sinfín de críticas. “Estadísticamente, mediante registros matemáticos, la violencia y delitos de parte de algunas nacionalidades es mayor. Es un hecho no una ideología”, “Busquen un vocero, por favor, su CM no está entendiendo la complejidad del tema que aborda”, “Vergonzosa publicación”, “Creo que entiendes mal. Está bien que luches por la no homofobia y la no discriminación, pero los venezolanos y los caribeños en general están dañando todos los países donde van”, “Estilo Desbordes. Patéticos!” y “Despidan al CM. Qué manera de autoprenderse fuego”, fueron algunas de las reacciones.