"Ahí hay una confusión en tu relato": Monserrat Álvarez pone en duda parte de la declaración de odontóloga que asesinó a transeúnte

Para 24 Horas la periodista Monserrat Álvarez entrevistó a la joven odontóloga que asesinó a un inocente tras confundirlo con un delincuente en Recoleta. En la instancia la mujer imputada dio a conocer su versión de los hechos y las motivaciones que tuvo para cometer el asesinato de Héctor Mauricio Navarrete González (48), un padre de tres hijos.

Cabe señalar que actualmente la mujer está cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de San Miguel y se encuentra en el módulo 1, donde solo hay ocho internas. "Es una realidad que jamás pensé vivir, afortunadamente estoy en un módulo tranquilo y tuve buen recibimiento, así que eso hace las cosas mucho más amenas" señaló.

¿Qué le cuestionó Álvarez a la odontóloga?

Tras ser asaltada la joven se bajó del auto, se acercó a Navarrete y le propinó una estocada a la altura del tórax con un arma blanca, causándole la muerte en el lugar. La profesional aseguró que “yo jamás he usado navaja, nunca he estado armada (...) después me entero que sí (que había un cuchillo en el vehículo), ya que ese era el auto que nosotros usábamos en la empresa, de hecho había más cosas como cables y enchufes”.

“A ti te acaban de asaltar, das una vuelta y te encuentras a una persona que crees que es tu asaltante, y miras, y había un cuchillo ahí... ¿Nunca habías visto antes que había un cuchillo ahí?”, le preguntó Monse, obteniendo un “no” por respuesta. "Tú saliste persiguiéndolo. ¿Recuerdas el momento en que lo atacaste con el cuchillo a Mauricio?" insistió Álvarez.

A lo que la profesional aclaró. "No, sólo recuerdo que forcejeamos, pero no recuerdo haberlo herido" dijo. "Perdón, él te entrega el celular, pero él estaba herido con tres estocadas, a punto de morir. Eso es lo que ocurrió, no es que te entregue el celular voluntariamente. Ahí hay una confusión en el relato, porque él muere en el lugar" detalló la periodista.

Odontóloga: Eso fue lo inmediato, porque yo eso no lo recuerdo. Cuando me fui no lo vi muerto. Por eso me fui a entregar y dije que había herido a una persona, pero jamás pensé que había muerto ni era mi intención hacerle daño.

Monserrat Álvarez: ¿Tú crees que con tres estocadas a una persona es sólo hacerle daño?

Odontóloga: Lo desconozco, es primera vez que me pasa algo así.

