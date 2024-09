Evelyn Matthei sale en defensa de Andrés Chadwick por vínculo con Hermosilla: "Lo defraudaron"

La alcaldesa de Providencia y rostro presidenciable Evelyn Matthei se refirió al Caso Audios, específicamente a los cuestionado vínculo entre el exministro de su partido Andrés Chadwick con el abogado Luis Hermosilla. En concreto la jefa comunal mencionó que probablemente el exministro de Piñera habría sido "defraudado" por el abogado que se encuentra en prisión preventiva.

“¿Usted nunca le ha dado su confianza a alguien que lo haya finalmente defraudado?”, manifestó la edil durante un punto de prensa en su visita en La Araucanía. Así mismo mencionó que hay personas que cuando llegar al poder se dedican a hacer el mal, mientras que otras se dedican a hacer el bien utilizando su puesto.

¿Qué dijo Evelyn Matthei?

“Lo que uno entiende es que aquí hay personas que cuando llegan a situaciones de poder se dedican a hacer el bien, y hay otros que se dedican a hacer favores (...) Chile es el país del amiguismo, donde muchas veces por amiguismos nos saltamos las normas y, quiero ser súper clara, la responsabilidad es de quienes cometen los delitos” añadió la política.

Sobre el caso que se investiga y los mensajes enviados por el abogado Hermosilla Matthei mencionó que “está apareciendo lo peor de nuestra sociedad”. “Chile es una sociedad muy pequeña donde muchas veces grupos herméticos toman muchas decisiones que muchas veces no les corresponde, y por eso la justicia tiene que investigar a fondo”, agregó.

“Creo que el tema es grave, he dicho hasta la saciedad, no es primera vez que lo digo, que hay que estudiar todo a fondo, hay que tener harto cuidado porque hay cosas que son sabrosas, pero no son delitos. Creo que acá finalmente lo que llora es que en Chile nos demos cuenta por fin después de muchos años, que las normas están ahí para cumplirlas y no para por debajo obtener lo que uno quiere” cerró.

