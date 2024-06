Mamá de Tomás Bravo recuerda las últimas horas de vida de su hijo con desgarrador mensaje

A través de Instagram, la mamá de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez recordó las últimas horas de vida de su pequeño hijo y lanzó un desgarrador mensaje pidiendo justicia y que se esclarezca que ocurrió con el menor el día en que desapareció. Así mismo, Gutiérrez ha denunciado constantemente la existencia de irregularidades en la investigación sobre el hecho que ocurrió el 17 de febrero de 2021.

Cabe mencionar que, hace algunas semanas se realizó la audiencia de preparación del juicio oral en contra de Jorge Escobar, el tío abuelo del menor quien es acusado de abandono de menor en lugar aislado con resultado de muerte. En la instancia se admitieron más de 100 pruebas presentadas por el Ministerio Público del Biobío.

¿Qué escribió la madre de Tomás Bravo?

“Aquí lleva puesto su poleroncito verde con el cual duermo abrazada todas las noches" partió escribiendo Gutiérrez en una fotografía en donde se ve a Tomás con un polerón viendo televisión, bajo la leyenda: "Aún no se quiere ir a acostar". Además la mujer contó porque ese poltrón era especial para ella.

“Lo llevo conmigo desde el 18 de febrero de 2021, después de encontrarlo encima de la cama nuestra. Habías dormido con él puesto, la última noche que estuviste en casa” reveló. Bajo esta misma línea, hace 6 días Gutiérrez publicó un video con varías fotografías del niño y puso. "Tengo Fé de que nos volveremos a encontrar allá arriba mi bebé".

Así mismo, escribió un extenso mensaje. "Aunque el caso se ve que no avanza, no sale en Tv y no publico todo los días en redes sociales los avances de la investigación, me consta que hemos avanzado mucho más que la investigación anterior. Sigo aquí, no me olvido de mi hijo y tengo la esperanza de que quienes me quitaron todo pagaran" mencionó.

