¡INDIGNANTE! Madre de seis niños los abandonó en toma de Alto Hospicio y siguió con su vida 

En el año 2024, una mujer cruzó la frontera desde Bolivia con sus seis hijos y se instaló en la toma La Mula, en Alto Hospicio. Aun sabiendo los peligros del lugar, dominado por bandas criminales, la madre del año terminó dejando a los niños abandonados.

Según relató la fiscal Virginia Aravena, de la Unidad de Género de Alto Hospicio, mientras sus hijos quedaban atrás, la mujer empezó de cero: encontró un trabajo y una nueva pareja. “La madre no tenía una vida mala, ella trabajaba, seguía su vida, publicaba sus fiestas en Instagram y se despreocupó totalmente de ellos”, aseguró la persecutora en diálogo con T13.

¿Qué pasó con los niños?

Los seis menores, de entre 3 y 15 años, quedaron viviendo en condiciones precarias: sin agua, sin luz y sin baño. Ni siquiera tenían una cama, así que tuvieron que arreglárselas para improvisar una.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Según informó el citado medio, el mayor, de 15 años, asumió la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores e incluso salió a trabajar para poder alimentarlos. “Varios vecinos habían visto a los niños en la calle o a altas horas de la noche. Los niños pedían agüita”, relató una vecina de Alto Hospicio.

La historia dio un vuelco cuando las autoridades intervinieron: los seis niños fueron resguardados en hogares de protección, mientras su madre enfrentó la justicia. Fue formalizada por seis delitos —entre ellos, abandono de menores— y quedó en prisión preventiva.

La persecutora señaló que los pequeños presentaban “síntomas de desnutrición, además tenían infecciones, estaban totalmente abandonados. La mamá los iba a ver muy de vez en cuando”.

“Los niños ahora están separados pero eso es como un mal menor, porque estaban muy mal, en un lugar muy peligroso, la gente quizás no dimensiona dónde estaban”, cerró la fiscal.