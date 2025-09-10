La U mira de reojo: Levantan castigo a Independiente tras polémica en Copa Sudamericana

La polémica entre Independiente y la U en la Copa Sudamericana está lejos de acabar. Ahora, todo volvió a levantar comentarios después de que el equipo argentino se viera beneficiado, pues les levantaron un duro castigo tras lo sucedido.

Según informaron en las pantallas de D Sports Argentina, las autoridades trasandinas decidieron levantar la clausura del Estadio Libertadores de América, razón por la que Independiente podrá volver a utilizarlo sin problemas y con todos sus hinchas tal y como siempre.

Con esto queda demostrado que el castigo fue solo una medida parche, ya que el equipo argentino no tuvo que disputar ningún partido de local fuera de su cancha. Si bien es cierto tenía pactado uno ante Plantense, finalmente este fue postergado y toda la "sanción" no le afectó al equipo.

Le levantan castigo a Independiente después de polémica con U de Chile.

Independiente sonríe en Argentina

Todo es fiesta en Independiente, ya que este fin de semana recibirán a Banfield en un Estadio Libertadores de América que estará colmado de hinchas, todo esto a pesar del lamentable actuar que tuvieron ante la U en el certamen continental.

Desde el club argentino se comprometieron a crear un nuevo "Plan Operativo de Seguridad y Respuesta a Emergencias", todo esto para prevenir y solventar de mejor maneras cualquier tipo de disputa que se genere al interior del recinto.

