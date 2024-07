Latife Soto lanza nueva teoría sobre el caso de María Elcira y describe a supuestos "delincuentes" tras la desaparición

En un nuevo Live de Instagram entre José Antonio Neme y la tarotista Latife Soto, la mujer se refrió al caso de la adulta mayor desaparecida María Elcira Contreras y lanzó una nueva teoría e incluso describió a los supuestos "delincuentes" tras la desaparición de la mujer de 85 años. Recordemos que no es primera vez que la brujita habla sobre el caso, con anterioridad ya habría apuntado a la intervención de terceros.

Cabe mencionar que la mujer se perdió el pasado 12 de mayo, mientras celebraba el Día de la Madre junto con su familia en el restaurante del Fundo Las Tórtolas de Limache. Es relevante destacar que la última vez que se le vio con vida a la mujer fue en la zona de los estacionamientos del restaurante, sitio en donde se le perdió el rastro.

¿Qué dijo Latife sobre María Elcira?

La brujita, mencionó hace algunas semanas que le recomendaba a la familia bajar la intensidad de la búsqueda mediática. “Le entregué esa información a la ‘Mimí’ (nuera) y a la Margarita, la sobrina. Yo les pedí mucho que bajaran un poquito la guardia, porque la gente que hace cosas malas y que comete estos delitos, cuando esto está muy mediático, ellos esconden su delito. Y cuando ya la cosa pasa, podrían entregar a la señora Elcira. Tienen que estar todos más tranquilitos” lanzó.

"Lo que yo le dije a sus familiares es que la señora Elcira no estaba ahí, que la habían sacado, que yo veía una auto blanco. Yo siempre les dije que la sacaron de ahí. Cuando hay una persona viva, hay un tipo de energía que sentimos los clarividentes. Y cuando la persona no está viva, sentimos otro tipo de energía. Yo no la siento viva” añadió.

Bajo esta misma línea complementó. “Es súper extraño, pero yo siento que la han cambiado de lugar. Yo siempre dije, desde un principio, que ella vio algo que no debía ver, y por eso la sacaron de ahí. A la familia se lo dije al primer día. Les pedí mucho que fueran a la oración” agregó.

Finalmente dijo que “en las cartas vuelve a salir que a la señora Elcira la sacaron a la fuerza, se la llevaron. Yo veo a la policía trabajando bien, lo que pasa es que, si no encuentran cuerpo, no pueden seguir. Ustedes saben que los delincuentes toman sus resguardos, sobre todo la gente de otros países. A mí me da la impresión que hay extranjeros (involucrados)”.

