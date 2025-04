Latife Soto advierte movida de Monsalve para salir impune por delitos sexuales: “Esto es impresionante”

Impactados dejó a todos la tarotista Latife Soto esta tarde en el programa La hora de jugar al compartir. Y es que la conocida medium reveló detalles sobre la estrategia que, según ella, estaría diseñando el ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, con el objetivo de evadir las acusaciones de violación y abuso sexual presentadas en su contra por una funcionaria de su ministerio.

Mientras se encuentra en prisión preventiva durante el proceso de investigación, el ex funcionario ha decidido guardar silencio en todas sus intervenciones en las audiencias judiciales. Este comportamiento ha dado lugar a diversas especulaciones en los medios sobre las pruebas reveladas recientemente. Estas incluyen grabaciones de cámaras de seguridad que lo muestran junto a su denunciante en la madrugada del 18 de septiembre del año pasado.

En el programa de Mega esta tarde, se abordaron las especulaciones sobre el futuro judicial del ex militante socialista. Según se comentó, sus abogados estarían preparando un recurso de amparo ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la medida de prisión preventiva que cumple en el anexo Capitán Yáber. Durante la emisión, la tarotista realizó una detallada lectura de las cartas de tarot relacionadas con Monsalve.

“Aquí hubo algo no autorizado”

“Esto es impresionante, pero esa carta está demostrando de que lo que a lo mejor él quiere, como desprenderse de algo que lo están culpando, como el delito, digamos, el abuso o algo así, esta carta está mostrando que ahí hay una situación de unión de una pareja”, señaló Latife Soto mientras mostraba la primera carta del mazo: Una pareja besándose.

“En algo, se están dando un beso. Esta carta está mostrando que ahí hubo un encuentro o varios, no sé, pero es eso. ¿Te fijas? Y junto a esta otra carta (la segunda), que habla de los vecinos, esa imagen (...) tú, por ejemplo, cuando tienes un vecino, tú no te das besos con los vecinos, pero sí tienes una relación cercana porque son vecinos. Bueno, es una relación cercana, pero si eso existió, es porque ahí algo pasó”, afirmó.

“Entonces, eso es lo que están mostrando estas cartas. Ahí algo hubo. Entonces. ¿Qué es lo que pasa con esto? Él va a buscar todas las formas de no tener este delito”, insistió la guía espiritual.

La tarotista sorprendió a María José Quintanilla y Joaquín Méndez, animadores del espacio, al afirmar que en la causa en contra de Monsalve aún “hay muchas pruebas que no se han dicho, que van a ir saliendo y que van a demostrar que aquí hubo algo no autorizado, como decirlo así, como cuando yo no autorizo algo”.

Al cierre, Latife Soto sorprendió con la interpretación de una controvertida tercera carta, en la que aparecía la figura de un hombre de negocios. “Esta otra carta es de los negocios. Porque aquí hay otro tipo de actividades que se hacen. Habla de cómo yo negocio no tener este delito. ¿Qué negocio? Mi silencio. O esa, me entiendes”, explicó.

“Lo veo como negociando. ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién no me va a ayudar y voy a hablar? Está negociando”, destapó. “Está negociando la información de él, obviamente con su abogado. Bueno, finalmente, en el futuro, le va a traer una consecuencia de estar separado de quien hoy es su señora”, cerró.