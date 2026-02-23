¿Estaba de acuerdo?: Carlos Palacios rompe el silencio tras operarse por orden de Boca Juniors

Sin duda alguna, Carlos Palacios atraviesa su momento más complejo desde que abandonó el fútbol chileno para convertirse en flamante refuerzo de Boca Juniors, y es que el club tomó la tajante decisión de someterlo a una operación para poner fin a las molestias físicas que lo han tenido prácticamente al margen del equipo.

Efectivamente, el conjunto xeneize se dispuso a combatir de una vez por todas la sinovitis que aqueja al ex Colo Colo en su rodilla derecha, y hoy se conoció que la intervención quirúrgica resultó exitosa, por lo que desde ya inició la extensa recuperación que lo tendrá como baja por un importante tramo de la temporada.

Según los trascendidos, el formado en las inferiores de Unión Española no podrá retornar a la actividad al menos por los próximos 45 días, es decir, recién podría volver a ser considerado en La Bombonera a mediados de abril, lo que por supuesto abrió la interrogante: ¿está el jugador conforme con la decisión del cuerpo médico?

El mensaje de Carlos Palacios tras su exitosa operación

Para no dejar más espacio a especulaciones y polémicas, fue el propio Palacios quien utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir una profunda reflexión tras ser intervenido de sus problemas físicos, la cual deja en evidencia que solo piensa en retornar para seguir defendiendo la camiseta del club.

"Gracias a Dios la operación salió todo bien. Esperando volver pronto para poder disfrutar de esto tan maravilloso", indicó el ofensivo a través de una historia, mensaje acompañado de emoticones de corazón con los característicos colores de Boca Juniors, por lo que parece haber comprendido que esto cambiará su futuro de forma positiva.

