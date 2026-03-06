¡Hay posibilidades! La especial cláusula en contrato de Pellegrini que lo acerca a La Roja

Manuel Pellegrini elige entre Chile o Betis.

Por: Gonzalo Zamora

Para este mes, La Roja ya tiene pactados dos amistosos durante la fecha FIFA de marzo, estos serán ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, donde el actual director técnico del equipo, Nicolás Córdova, ya prepara la nómina para estos encuentros que se disputarán a fin de mes.

Precisamente para esta nómina, el estratega prepara varias sorpresas, las cuáles apuntan a jóvenes promesas para seguir trabajando en el tan ansiado recambio, algo que ha sigo bastante complicado en la selección chilena tras el éxito de la Generación Dorada.

Actualmente hay varios jugadores nacionales en el extranjero que se estan ganando un lugar en cada uno de sus equipos, por lo que pueden ser una gran opción para La Roja. Además, Nicolás Córdova también estaría analizando repatriar algunos jugadores en el extranjero para que defiendan a nuestro país.

Si bien Nicolás Córdova es el actual director técnico de La Roja, muchos de los hinchas nacionales siguen esperando un cambio en la banca nacional, donde el principal apuntado hace varios años para esto es el caso de Manuel Pellegrini, quien es el actual DT del Real Betis en España.

¿Hay una opción?

Si bien Manuel Pellegrini extendió su vínculo con el cuadro español hasta 2027, se reveló que hay una claúsula especial en su contrato que apunta directamente a la selección chilena. Esta cláusula dicta que si el estratega recibe una oferta para dirigir a la selección chilena, podría abandonar el equipo sin mayores inconvenientes.

