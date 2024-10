Julia Vial revela medidas que tomó contra mujer que la expuso en redes sociales: "Sé quién es, dónde vive"

La periodista Julia Vial contó en el programa Todo Va a Estar Bien de Eduardo De la Iglesia la situación que vivió con una usuaria de redes sociales y la arremetida que lanzó en contra de ella. En concreto, la comunicadora señaló que una mujer en Instagram publicó la dirección de su casa, lo que la hizo sentir en peligro, principalmente porque en su hogar vive con dos menores de edad.

"A mí me da un poco lo mismo lo que la gente diga, y con el paso de los años me pongo cada vez más ni ahí. Lo único que me dio rabia, hace poco, es que un personaje X la emprendió contra mí por algo que pasó en el programa” comentó de partida para luego detallar las medias que tomó ante este hecho público.

Publican dirección de Julia Vial en redes

“Yo ni siquiera hablé (en pantalla), pero le dio un tinte político y, perdón la expresión, pero una pelotuda puso la dirección de mi casa en Instagram” añadió sobre la misma la conductora del programa Sígueme de TV+. “Era tan chora ella que puso la dirección de mi casa, pero cuando la llamé yo y la llamó un abogado de parte mía para que bajara eso, se le hizo así y no fue ni siquiera capaz de contestar” aseguró.

“Una cosa puede ser la televisión, una cosa pueden ser los medios, pero yo vivo con dos niños y eso me parece que trasciende todos los niveles de ética, de razonamiento, de inteligencia, de una estupidez humana impactante” agregó Vial bastante molesta. Finalmente aclaró que se trataba de una persona X.

“Es una persona N.N., pero cuando a mí se me atraviesa algo... llegué hasta el teléfono de ella, llegué hasta saber quién es ella, sé dónde vive, sé todo. Y me parece que es una pelotudez máxima” manifestó. “Eso habla un poco de la sociedad que estamos construyendo, lo polarizados que estamos, porque tú puedes pensar distinto, pero una cosa es tu opinión política y otra cosa es poner en peligro a tu familia” cerró.

