Pablo Herrera arremete con potente descargo en Sin Filtros: "¡Me encanta ser cuico!"

En el programa Sin Filtros el cantante nacional Pablo Herrera realizó un potente descargo sobre las clases sociales. Recordemos que durante este año, el artista ha generado noticia por sus tajantes opiniones sobre la migración en el país y las medidas que el tomaría entorno a este fenómeno. "Las más urgentes, migración, el cierre definitivo de las fronteras, cerraría las fronteras definitivamente para ciudadanos de ciertos países con una visa muy estricta acá" expresó en su minuto.

Así mismo, hace algunos días para La Metro, Herrera declaró que volvería a minar todo el desierto para frenar la migración ilegal. "Volvería a minar todo el desierto, que ni un hueón pueda pasar caminando” mencionado que “se evita desgaste de personal que tiene que estar ocupado en otras cosas. Yo pondría militares en lugares críticos, bajaría la edad punible; la bajaría a 10 años” lanzó.

¿Qué dijo esta vez Pablo Herrera?

El músico descartó sentir "odio" y mencionó que existía una suerte de “un recelo social” hacía su persona debido a su situación socioeconómica. "Nadie tiene la culpa por haber nacido donde uno nació, poh ¿cachai?” manifestó mientras los otros panelistas en el estudio lo miraban atentamente como se desahogaba.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Luego, Herrera declaró sobre la posición social que “prefiere” tener debido a que, según él, ser pobre en Chile era bastante malo. “Si paresco cuico, sorry ¡me encanta ser cuico, hueón! ¡Qué bueno ser cuico en Chile, porque sino lo pasas como la raja!” dijo añadiendo que “ser pobre en Chile, como en cualquier país, es muy triste. La gente te trata pésimo. No como en Argentina, que tú conversas con el taxista y eres un ciudadano a la par” explicó.

“Acá no, acá hay diferencias sociales y yo prefiero estar arriba, prefiero ser cuico que ser gente que está con pobreza. Sorry que lo diga, pero es verdad” cerró. "Perdón pero Pablo Herrera no es cuico"; "Grande Pablo Herrera, hablando sin temerle a nadie, a minar el desierto y punto"; "La Pobreza está en el Corazón y ser ´cuico´ es un invento para que se crean de la élite" fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Te puede interesar: Marcela Vacarezza cuenta cómo se prepara con Rafael Araneda para el huracán en Miami: "Si te quedas es de vida o muerte"