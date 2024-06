¡Ácido mensaje en redes! Joven colombiana genera indignación en chilenas

Cientos de miles de reproducciones y miles de comentarios recibió una joven colombiana que respondió desafiante a una usuaria chilena en TikTok. La joven Deisy, que actualmente volvió su cuenta privada, tiene más de 40 mil seguidores en la red social desató la polémica tras ostentar un fajo de billetes de $20.000 en la plataforma.

Fue sobre esa publicación que una usuaria chilena le envió una indirecta sobre cómo había conseguido todo ese dinero. “¿En qué esquina?” lanzó. Desatando el enojo de la infleuncer quien no dudo en responderle, aludiendo a todas las mujeres de país, provocando la rabia de las usuarias de la red social que decidieron "ponerla en su lugar".

¿Qué dijo la joven colombiana que generó indignación?

"Las chilenas asustadas porque estamos las colombianas y venezolanas en este país. Tranquilas, mor, que nadie les va a quitar su marido que las ponen a pagar 50-50" escribió en el video viral que hasta esta tarde tenía mas 400 mil reproducciones. Además en los comentarios, las chilenas dejaron miles de comentarios.

“Pero puedo salir con lluvia y no se me borran las cejas”; “Soy colombiana, mi esposo es chileno y jamás me ha puesto a pagar, es todo un caballero, si algún día él no tuviera, yo feliz le pago todo”;“Asustadas siii obvio, porque ahora no podemos caminar tranquilos por la calle y debemos encerramos temprano” y“¿Asustada? ¿De qué?” fueron algunos de los mensajes que destacaron.

Según datos de SERMIG en conjunto con el INE en Chile hay actualmente 1.625.074 personas extranjeras residentes al 31 de diciembre de 2022, lo que significó un aumento de 60.914 personas, relativo de 3,9% en comparación con el 2021. Esta es la cifra oficial más actualizada y dentro de este conteo no se mencionan a aquellos que entraron de forma ilegal por la frontera.

