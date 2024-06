Nieta de María Elcira expone crueles mensajes que ha recibido en redes sociales por llorar en entrevista

A través de redes sociales, la nieta de María Elcira Contreras Mella, Natalia Hernández se desahogó y expuso que ha recibido crueles mensajes luego de quebrarse en una entrevista realizada en televisión. Cabe mencionar, que su abuela, la adulta mayor de 85 desaparecida en Limache lleva más de un mes perdida y no existen pruebas concretas que den algún indicio de su paradero.

Recordemos que, durante los últimos días la familia de la adulta mayor ha encendido las alertas por un llamado que recibió Carla Hernández de una mujer que aseguró que presenció un hecho violento dentro de una camioneta a pocas horas de que la mujer se perdiera. Sin embrago, por el momento la PDI ha desestimado que esto tenga relación con el caso.

¿Qué dijo la nieta de María Elcira?

"Hoy más que nunca me doy cuenta de lo prejuiciosa y cruel que puede llegar a ser la gente.Cuando ven a alguien sufriendo, en lugar de dar apoyo y difundir, se creen con la autoridad de opinar acerca de un dolor que ellos ni siquiera experimentan, como si ellos supieran mejor que yo, qué es lo que yo siento" partió diciendo la joven en sus redes.

Luego agregó que “en mi vida personal he aprendido a conservar la calma ya que por mi trabajo no puedo perder el control y siempre debo sacar la mejor versión de mí. No obstante, esta situación me tiene desbordada, mi rutina se alteró completamente y mi vida gira sólo en torno a encontrar a mi abuela y eso sólo lo sabe quienes formar parte de mi círculo cercano”.

Sobre la misma dijo que “hay un dicho muy cierto que dice ‘la procesión va por dentro’ y ni yo ni nadie podemos juzgar el sufrimiento de otras personas" y agregó que "así como tampoco su aspecto, porque cada persona lleva su propia mochila y expresa de maneras distintas sus emociones”.

Posteriormente complemento. “Asumir cosas, inventar, mentir y desinformar, no sólo refleja lo peor de quienes lo escriben, sino que además dan un pésimo ejemplo” y se refirió a la críticas que ha recibido por ponerse a llorar en una entrevista. "Para nosotros como familia es bastante difícil el momento por el que estamos pasando, pero no tenemos que demostrarle a nadie nuestro dolor ni hacer escenas justamente cuando se acerca una cámara" expresó.

"De todas maneras somos humanos e igual me quebré en una entrevista... ¿Y qué creen? Obviamente igual me criticaron, pero no importa. Nuestra búsqueda sigue, aunque intenten bajar nuestros brazos. Si quieren historias conspirativas y el cahuín, hay otras cuentas más idóneas para eso" cerró.

