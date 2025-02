"No creo que llegue": Jorge Almirón confirma sensible baja en Colo Colo para enfrentar a O'Higgins

Este lunes desde las 20:00 horas, Colo Colo vuelve al Estadio Monumental para recibir a O'Higgins por la segunda fecha de la Liga de Primera 2025, y en la conferencia previa a este encuentro, el técnico Jorge Almirón confirmó una sensible baja en su equipo, la cual lo obligará a mover la pizarra ante los rancagüinos.

Así es, luego de su triunfal visita a Deportes La Serena en la jornada inicial, el Cacique vivirá su estreno como local en esta nueva edición del campeonato, donde según reveló el propio entrenador albo en su último mano a mano con los medios de comunicación, no podrá contar con uno de sus regalones en la plantilla.

Se trata de Marcos Bolados, quien fue titular contra los 'papayeros' e incluso asistió a Vicente Pizarro en la apertura de la cuenta, pero sufrió un fuerte golpe que terminó con su sustitución durante el segundo tiempo del partido, aunque según explicó Almirón, no es para preocuparse: "Marcos está bien, no tuvo una lesión grave".

"Fue una molestia, una fatiga, y esta semana trabajó diferenciado", profundizó el DT trasandino, pero con miras al compromiso ante O'Higgins, dejó prácticamente descartada la presencia del ex Deportes Antofagasta, pues la idea es no perjudicarlo durante su recuperación: "No creo que llegue al lunes".

Así las cosas. Con Bolados al margen del equipo, Francisco Marchant asoma como el candidato más fuerte para reemplazar al atacante, más aún considerando que el juvenil ayudaría a Colo Colo a sumar minutos Sub 21, norma con la que sufrieron de sobremanera durante el último campeonato nacional.

