“Un duelo casi eterno”: Jeannette Jara se sincera sobre muerte de su esposo tras brutal episodio familiar

Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, compartió un episodio doloroso de su vida personal: la pérdida de su primer esposo, Gonzalo. La abanderada contó que enviudó a los 21 años, mientras cursaba el tercer año de universidad, y que la causa de su muerte fue un suicidio.

La ex ministra del Trabajo estuvo de invitada en el programa Candidato, llegó tu hora, de TVN, donde aseguró que no puede mirar lo sucedido "como candidata a la presidencia, disociado de mi condición como persona. Es demasiado fuerte". Eso sí, afirmó que puede "agradecer la capacidad de resiliencia que tuve, y a toda la gente que me acompañó, porque este camino es muy difícil".

Jara comentó que, al concluir el actual mandato del presidente Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, se cumplirán tres décadas desde que perdió a su primer esposo.

La aspirante señaló además que, tras esa experiencia, tomó decisiones que no siempre fueron las más acertadas. Relató que continuó sus días casi “en piloto automático” y que incluso llegó a presentar una candidatura a la Federación de Estudiantes.

"Me tapé de cosas para no pensar, y que creo que muchas personas de repente lo hacen (...) Yo sé que los que han pasado por esto me van a entender, un fallecimiento por suicidio genera un duelo casi eterno, es muy largo", expresó la carta presidencial.

La reflexión de Jeannette Jara

"El tiempo ha ayudado mucho", afirmó la candidata respecto a su duelo. "Y también después procesarlo menos emocionalmente y más científica, porque en definitiva las enfermedades de salud mental que son tan complejas, que afectan a tanta gente, no son responsabilidad de otro, le tocaron a alguna persona", añadió.

La ex ministra sinceró que no hubo señales y que se culpó por "mucho tiempo". Sin embargo, explicó que el caso del ex futbolista Raimundo Tupper le ayudó a "perdonarse".

"Como a los dos años, me parece, falleció un futbolista de la Universidad Católica", relató Jara, agregando que "como él era conocido públicamente, a su familia o a alguien lo entrevistaban y le preguntaban si había visto señales, y yo puse como mucha atención". Aunque reveló que en su momento no vio indicios, expresó que el caso de Tupper "me hizo un poco perdonarme".