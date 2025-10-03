“Un duelo casi eterno”: Jeannette Jara se sincera sobre muerte de su esposo tras brutal episodio familiar

Jeannette Jara recuerda cómo perdió a su primer esposo

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Troll de redes sociales reconoció vínculo con equipo de José Antonio Kast

¡Filtraron revelador chat! Troll expuesto en TV tenía conexión con equipo de Kast
pablo milad

¡Fuerte polémica! Acusan a Pablo Milad de maltratar a voluntaria del Mundial sub-20
Cristián Garín se mete a las semifinales del Challenger 75 de Antofagasta.

¡Intratable! Cristián Garín continúa avanzando en el Challenger 75 de Antofagasta
Madre acusada de doble parricidio quedó en prisión preventiva

“Solo quise salvarlos”: Madre imputada por doble parricidio queda en prisión preventiva
principal sospechoso en crimen de Julia Chuñil rompió el silencio

¡Respondió sobre audio interceptado! Empresario y principal sospechoso en crimen de Julia Chuñil rompió el silencio
Universidad Católica tiene un duelo pendiente ante Ñublense.

¡Otro cambio más! Universidad Católica buscará reprogramar duelo ante Ñublense
Figura de La Roja sub-20 podría partir al extranjero tras el Mundial.

¿Se va tras el Mundial? Figura de La Roja sub-20 tendría ofertas desde el extranjero
Patricio Toledo sufrió un feo momento en la despedida de capitanes de la UC.

¡Una gran noticia! La evolución de Patricio Toledo tras sufrir infarto en cancha
Incendio en Costanera Center forzó masivo desalojo y contundente operativo de Bomberos

2000 trabajadores fueron evacuados: Incendio en Costanera Center moviliza a 150 Bomberos y fuerza reapertura controlada
Nicolás Córdova formación chile sub 20.

Muchos cambios: Nicolás Córdova planea novedosa formación para el Chile Sub 20 vs Egipto

Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, compartió un episodio doloroso de su vida personal: la pérdida de su primer esposo, Gonzalo. La abanderada contó que enviudó a los 21 años, mientras cursaba el tercer año de universidad, y que la causa de su muerte fue un suicidio.

La ex ministra del Trabajo estuvo de invitada en el programa Candidato, llegó tu hora, de TVN, donde aseguró que no puede mirar lo sucedido "como candidata a la presidencia, disociado de mi condición como persona. Es demasiado fuerte". Eso sí, afirmó que puede "agradecer la capacidad de resiliencia que tuve, y a toda la gente que me acompañó, porque este camino es muy difícil".

Jara comentó que, al concluir el actual mandato del presidente Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, se cumplirán tres décadas desde que perdió a su primer esposo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

La aspirante señaló además que, tras esa experiencia, tomó decisiones que no siempre fueron las más acertadas. Relató que continuó sus días casi “en piloto automático” y que incluso llegó a presentar una candidatura a la Federación de Estudiantes.

"Me tapé de cosas para no pensar, y que creo que muchas personas de repente lo hacen (...) Yo sé que los que han pasado por esto me van a entender, un fallecimiento por suicidio genera un duelo casi eterno, es muy largo", expresó la carta presidencial. 

La reflexión de Jeannette Jara 

"El tiempo ha ayudado mucho", afirmó la candidata respecto a su duelo. "Y también después procesarlo menos emocionalmente y más científica, porque en definitiva las enfermedades de salud mental que son tan complejas, que afectan a tanta gente, no son responsabilidad de otro, le tocaron a alguna persona", añadió. 

La ex ministra sinceró que no hubo señales y que se culpó por "mucho tiempo". Sin embargo, explicó que el caso del ex futbolista Raimundo Tupper le ayudó a "perdonarse".

"Como a los dos años, me parece, falleció un futbolista de la Universidad Católica", relató Jara, agregando que "como él era conocido públicamente, a su familia o a alguien lo entrevistaban y le preguntaban si había visto señales, y yo puse como mucha atención". Aunque reveló que en su momento no vio indicios, expresó que el caso de Tupper "me hizo un poco perdonarme".

NOTAS DESTACADAS

Troll de redes sociales reconoció vínculo con equipo de José Antonio Kast

¡Filtraron revelador chat! Troll expuesto en TV tenía conexión con equipo de Kast
pablo milad

¡Fuerte polémica! Acusan a Pablo Milad de maltratar a voluntaria del Mundial sub-20
Cristián Garín se mete a las semifinales del Challenger 75 de Antofagasta.

¡Intratable! Cristián Garín continúa avanzando en el Challenger 75 de Antofagasta
Madre acusada de doble parricidio quedó en prisión preventiva

“Solo quise salvarlos”: Madre imputada por doble parricidio queda en prisión preventiva
principal sospechoso en crimen de Julia Chuñil rompió el silencio

¡Respondió sobre audio interceptado! Empresario y principal sospechoso en crimen de Julia Chuñil rompió el silencio
Universidad Católica tiene un duelo pendiente ante Ñublense.

¡Otro cambio más! Universidad Católica buscará reprogramar duelo ante Ñublense
Figura de La Roja sub-20 podría partir al extranjero tras el Mundial.

¿Se va tras el Mundial? Figura de La Roja sub-20 tendría ofertas desde el extranjero
Patricio Toledo sufrió un feo momento en la despedida de capitanes de la UC.

¡Una gran noticia! La evolución de Patricio Toledo tras sufrir infarto en cancha
Incendio en Costanera Center forzó masivo desalojo y contundente operativo de Bomberos

2000 trabajadores fueron evacuados: Incendio en Costanera Center moviliza a 150 Bomberos y fuerza reapertura controlada
Nicolás Córdova formación chile sub 20.

Muchos cambios: Nicolás Córdova planea novedosa formación para el Chile Sub 20 vs Egipto
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿Le harán caso? Johnny Herrera exige el fichaje de este arquero para la U de Chile
u de chile e independiente se enfrentan en combeol.

Sigue la disputa: U de Chile e Independiente se vuelven a enfrentar en escritorios de Conmebol
Mauricio Isla tiene las horas contras en Colo Colo.

No es solo por su nivel: los motivos que alejan a Mauricio Isla de Colo Colo para 2026
nicolás córdova y su ácido análisis.

"Ustedes no son expertos": Nicolás Córdova le declara la guerra a la prensa con ácido análisis
Darío Osorio deslumbra en Europa League.

¿Listo para el gran salto? En Europa se rinden ante Darío Osorio por esta asistencia
Fiscalía podría pedir extradición de líder chavista por presunta implicancia en crimen de Ronald Ojeda

Caso Ronald Ojeda: Fiscalía evalúa extradición de líder chavista por crimen de exmilitar venezolano
presidente Boric respondió con todo a las críticas de Kast

“No estoy para polémicas tan chicas”: Así respondió el presidente Boric a sentidas críticas de Kast
El duro año de Daniel Morón en Colo Colo.

¡Rompió el silencio! Daniel Morón confesó su complicado año en Colo Colo
Viña del Mar fue e escenario de un particular episodio

Insólito caso en Viña del Mar: Hombre en situación de calle atacó a un adulto mayor con particular “arma”
Profe Artés lanzó crítica contra candidatos de derecha

“Son cínicos, así de simple”: El feroz descargo del Profe Artés contra candidatos de derecha