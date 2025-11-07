Asegura que hay “cosas turbias”: Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación

Jean Pierre Bonvallet descarta suicidio de su padre y pide reabrir investigación

Por: Catalina Martínez

No creo que mi padre se haya quitado la vida”. Con esa frase, Jean Pierre Bonvallet —hijo del recordado comentarista deportivo Eduardo Bonvallet y actual candidato a diputado por el Distrito 10— reabrió las interrogantes sobre el fallecimiento de su padre, catalogado como suicidio, en 2015.

Al evocar la figura de su progenitor, Bonvallet reconoció que, pese al cariño con que ahora se le recuerda, en su momento fue blanco de numerosas críticas. Así lo dejó en claro durante su participación en el programa Contigo en el Taco de Radio Inicia.

“Todos dicen ahora “el Gurú lo máximo”, pero yo viví con él y recibía muchas críticas. Harta gente lo seguía, pero también lo atacaban, y es leyenda porque varias de las cosas que dijo se han hecho realidad; tenía un don visionario”, sentenció. 

Sumado a eso, aseguró que, pese a dedicarse también al comentario deportivo, “yo no compito con mi padre, está a años luz de lo que soy, él veía a la persona y le sacaba una radiografía rápidamente de cómo era. Lo admiro demasiado, y así será, por siempre, por eso mismo intento realizar bien las cosas en su honor, jamás robaría como los demás políticos”.

Las dudas sobre la muerte de Eduardo Bonvallet 

En tanto, al referirse a las dudas que mantiene sobre la muerte de su padre, señaló: “Soy creyente en Dios y mi familia también lo es. Me ha costado creer el final de mi padre, para ser sincero, aún tengo dudas de lo que le sucedió, hay cosas que no me cuadran, pero ha pasado tanto tiempo y por el movimiento de los poderes fácticos me ha costado mucho poder reabrir el caso”.

“Quizás siendo diputado podría entrar a la carpeta investigativa nuevamente, porque no creo que mi padre se haya quitado la vida, es mi parecer como hijo. Él era muy creyente, venció el cáncer, sé que estaba mal, pero pasaron varias cosas turbias en el proceso”, sinceró. “Hay gente cercana involucrada -en la muerte de su padre-, y es una herida grande que tengo”, sentenció Bonvallet hijo. 

