Le enrostraron historial de VIF y drogas: Así se defendió Jean Pierre Bonvallet tras polémica candidatura

Por: Catalina Martínez

En el contexto de sus aspiraciones al Congreso, el hijo del memorable comentarista deportivo Eduardo Bonvallet enfrentó nuevas críticas sobre su historial, las que surgieron en paralelo a su participación en la nómina de derecha ligada al Partido Republicano.

Recordemos que no es la primera vez que Jean Pierre Bonvallet busca entrar al Congreso. En 2021 postuló a la Cámara de Diputados por Santiago, aunque terminó relegado al último lugar de su lista. Ahora insiste, con un discurso que pone el acento en la crisis social, económica y de seguridad.

En este escenario, varios portales hicieron referencia a antecedentes de violencia intrafamiliar, detenciones por conducir en estado de ebriedad, tenencia de drogas y hasta un episodio de amenazas con armas de fuego, registrados entre 2007 y 2018. Para sus opositores, estos antecedentes ponen en entredicho la seriedad de su candidatura.

La defensa de Jean Pierre Bonvallet

Como respuesta a las acusaciones, Bonvallet utilizó su cuenta de Instagram para compartir una “Declaración Pública”, junto a un papel que, según él, confirma que no tiene antecedentes penales ni restricciones en sus derechos políticos.

Entre los años 2007 y 2018 atravesé una etapa compleja marcada por errores personales que reconozco plenamente. Fue un período difícil que me enseñó mucho sobre mis limitaciones y la importancia de la responsabilidad”, expresó. 

Sumado a eso, destacó que pudo sobreponerse “gracias al apoyo incondicional de mi familia y, por sobre todo, a la ayuda de Dios”. En esa misma línea, insistió en que su presente lo encuentra con mayor madurez y convicciones claras.

En su declaración, se fue contra quienes “asumieron cargos públicos presentándose como autoridades morales y, lamentablemente, se han transformado en demagogos que no dudaron en enriquecerse ilícitamente a costa del pueblo chileno”.

Quiero dejar en claro que jamás he sido condenado ni he perdido mis derechos políticos”, enfatizó, recalcando que los errores no lo inhabilitan para competir en elecciones.

Por otro lado, el actual candidato reflexionó que “el ser humano es imperfecto por naturaleza”, pero que también tiene “la capacidad y la obligación de redimirse, de aprender y buscar siempre el camino correcto”.

El hijo de Bonvallet cerró su mensaje insistiendo en un compromiso con la “honestidad y el trabajo” y convocando a la ciudadanía a “la unidad y la esperanza para que juntos construyamos un Chile más justo, seguro y próspero para todos”.

