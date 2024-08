JC Rodríguez vive tenso encontrón con Claudio Orrego en pleno matinal

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego vivió un tenso momento con Julio César Rodríguez debido a los cortes masivos de suministro eléctrico tras el pasado temporal. En concreto el comunicador se notó molesto cuando la autoridad de la región dijo que existía una falta de inversión de la cual no se habían dado cuenta.

Cabe mencionar que el corte de luz se ha prologando en algunas zonas de la capital por más de 11 días. "No deja de ser extraño que el Estado chileno no tenga rol en las empresas eléctricas, pero otros países sí. En el caso del agua, #Corfo forma parte del directorio, ¿Por qué en las empresas de luz no? También tenemos que revisar la fiscalización y hacer una reigeneria de todo el sistema. La empresa debe reponer el servicio, pagar multas pero sobre todo hacer las inversiones que no ha realizado. No se puede ahorrar plata sacrificando la calidad del servicio" escribió Orrego en su cuenta de X.

¿Qué le dijo JC Rodríguez a Orrego?

“Aquí hay varios elementos que confluyen. Creo que, efectivamente, la falta de inversión no se nota hasta que tienes una crisis...” partió diciendo el gobernador cuando fue interrumpido por Rodríguez quien apuntó a que este temporal en específico no había hecho que se cortara la luz, ya que por cualquier lluvia se interrumpía el servicio.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Gobernador, se corta la luz siempre que llueve media hora. ¿Qué más necesita la autoridad para saber? Usted lleva de gobernador varios años y se le ha cortado la luz en mayo, en junio, en agosto” interrumpió el periodista. Frente a esto Orrego contestó que “en mayo, cuando ocurrió eso, nosotros hicimos unas fuertes declaraciones y presentamos una demanda colectiva, porque en esa ocasión no cayeron dos gotas y apenas una brisa”.

“Nosotros dijimos que, si la empresa Enel no es capaz de responder ante un evento mínimo, qué va a pasar cuando venga un evento máximo, que fue lo que ocurrió ahora. Bueno, pasó lo que pasó, 11 días sin luz” cerró. "Orrego tratando de justificar lo injustificable y lo peor renegando contra sus principios políticos. Señor Orrego nadie ningún chileno se merece un trato indigno por parte del empresario, todos y todas hemos Sido pasados a llevar por esta empresa que desde que asumió hace ya varios años"; "Es un chiste las tomas con luz gratis y los que pagan sin luz"; "Hasta cuando estos politicos de lado y lado siempre tapando la verdad y siempre con la respuesta" fueron algunos comentarios que le dejaron.

Te puede interesar: Nuera de María Elcira revela inédito mensaje de la adulta mayor horas antes de desaparecer: "¿Habrá sido una despedida?"