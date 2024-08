Nuera de María Elcira revela inédito mensaje de la adulta mayor horas antes de desaparecer: "¿Habrá sido una despedida?"

Durante la jornada, en conversación con el matinal Buenos Días a Todos, la nuera de María Elcira, Myriam Ramírez se refirió al drama familiar que pasan los cercanos a la adulta mayor y expuso un inédito mensaje que dejó la mujer horas antes de desaparecer, el pasado 12 mayo. Recordemos que a María Elcira se le perdió el rastro en un restaurante ubicado en Limache, justo cuando celebraba el Día de la Madre.

“Esto no avanza, estamos muy consternados, yo esta semana he estado muy mal, yo he tenido que recurrir a las pastillas para dormir” partió diciendo Ramírez sobre la investigación en curso. Cabe mencionar que la PDI se encuentra revisando los túneles de la zona con el fin de encontrar algún indicio de lo que le pudo ocurrir a la adulta mayor.

¿Qué dijo la nuera de María Elcira?

“Ha sido muy angustiante, porque ella era mi compañera de vida, del día a día. A ella le gustaba salir, los panoramas, salía a ver a sus amigas” añadió la mujer recordando un importante antecedente ocurrido el fin de semana de la desaparición. “Ella estaba muy bien y en la mañana (del domingo 12) comenzó a llamar por teléfono. Llamó a todas las personas para desearles feliz Día de la Madre, estaba muy contenta” dijo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Ella me contaba sobre los asaltos, de la violencia que se veía. Y yo le decía que ‘a usted nunca le va a pasar nada, porque tenemos un altar y le rezamos todos los días. Quédese tranquila porque nunca le va a pasar nada’” recordó sobre sus preocupaciones para luego mencionar que María Elcira le entregó un emotivo mensaje que ella interpreta como una suerte de despedida.

“El sábado en la noche ella me llama y yo pienso que era por el Día de la Madre, pero me dice ‘no, es para otra cosa. ¿Sabes Myriam? Yo te quiero agradecer, porque han sido los años más bonitos los que yo he vivido junto a ti’. Ella vivía hace 18 años con nosotros, ella vio crecer a los niños”, agregó. “Yo después reflexioné y digo: ¿habrá sido una despedida? Aún así, no estamos tranquilos, yo pienso que puede llegar todavía. A veces tengo esperanzas, pero a veces las pierdo” cerró.

Te puede interesar: ¡Descoloca a todos! Misteriosa mujer interrumpe despacho del matinal y le manda mensaje a JC Rodríguez