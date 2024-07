JC Rodríguez vive tensa discusión durante desalojo en toma: "¡Hablan puras tonteras!"

Un tenso momento vivió el conductor del matinal Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez con los representantes de una toma en Puente Alto. En concreto el lugar fue allanado por la Policía dejando a 13 detenidos en su mayoría extranjeros, acusados de conformar una banda dedicada al tráfico de drogas y armas, en donde algunos incluso se les acusó de sicariato.

Cabe mencionar, que a pesar de tratarse de una toma, al interior se encontraron lujos como piscinas y tinajas las que llamaron la atención de los panelista del programa, ya que realizar una de estas instalaciones cuesta millones. Fue en eso que algunos residentes, salieron a reclamar que se les trataba a todos de "delincuentes".

¿Qué expresó JC Rodríguez tras tenso momento?

“Está perfecto que hagan este operativo, pero en la tele están hablando puras cosas que nada que ver. ¡Están hablando puras tonteras!” expresó una mujer que cubrió su rostro y no quiso aparecer en cámara. Frente a esto, los periodistas se defendieron y aseguraron que nunca metieron a todos en el mismo saco.

Por otro lado, Alexander un profesor de una escuela comunitaria, también se acercó al notero y denunció que existía una “estigmatización” y declaró que “lo que no me parece que planteen que es una toma VIP, cosa que no sucede, deberían conocer acá...” dijo. Finalmente, eso generó indignación el Rodríguez quien no dudo en aclarar su opinión.

“Nadie lo ha planteado, Alexander. ¡Es que no se puede hablar contigo! Porque hablas de cosas que nosotros no hablamos. Hay una casa así, no una toma VIP” mencionó. Así mismo, otros vecinos aseguraron que ellos nos sabían sobre lo que ocurría en la toma, ya que cada persona vivía en su casa y se preocupaba de sus cosas.

