JC Rodríguez se descarga sobre condena a Eduardo Macaya y apunta a particular detalle

En el matinal Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez reaccionó furia en contra de Eduardo Macaya y Gendarmería, que según el periodista no quiso colocar el nombre del imputado en una declaración sobre los supuesto privilegios que habría tenido el hombre durante su prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.

Recordemos que Macaya, padre del senador Javier Macaya, fue condenado por los delitos de abuso sexual infantil en contra de cuatro menores de edad. Además la institución antes mencionada confirmó un sumario administrativo y la designación de un fiscal con el fin de esclarecer si externo privilegios con el condenado.

Los descargos de JC Rodríguez

Según información que se filtro en la prensa, Macaya padre habría estado recluido en una sala del hospital penitenciario, con baño privado, entre otros privilegios. Además en el documento oficial de Gendarmería no dijeron la identidad del recluso que gozó de estos privilegios pero declararon que es “un caso de connotación pública y según ha sido informado por medios de prensa”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Tuvimos que adivinar que es él” comentó Monserrat Álvarez, mientras que Rodríguez añadió “capaz que sea otro. País penca”. “Que el comunicado de Gendarmería no diga el nombre de Eduardo Macaya a mí me parece que es una señal pésima” agregó el periodista aparentemente molesto por el caso.

“Es de una mojigatería, por no decir algo feo, de una hipocresía, de siempre estar tapando las cosas, de tener miedo. No puede mandar un comunicado sin decir por qué interno es la investigación. ¡Es una cuestión que raya en lo absurdo! No lo quiero decir de una forma tan brutal, pero¡delata miedo! ¡delata obsecuencia!” expresó.

Finalmente el comunicador recalcó en como se trataba mediáticamente este caso. “La comunicación es muy relevante y ante eso nosotros tenemos que revelarnos, tenemos que decir las cosas que os parecen mal. ¿Tú crees que yo nomás me doy cuenta? ¡¿Es que hay miedo acá?! ¿Por qué hay tan poca claridad? ¿Por qué no se es frontal? Estamos de bochorno en bochorno” cerró.

Te puede interesar: Gonzalo de la Carrera apunta contra Javier Macaya ¡destapa recado personal!