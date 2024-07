Gonzalo de la Carrera apunta contra Javier Macaya ¡destapa recado personal!

El diputado Gonzalo de la Carrera mostró durante las últimas horas su malestar ante las declaraciones del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya, luego de que este le entregara su apoyo a su padre Eduardo Macaya quien fue condenado por los delitos de abuso sexual infantil. El parlamentario ha sido implacable con la figura política.

En concreto, el exmiembro del Partido Rupublicano se lanzó en contra de Macaya hijo e incluso destapó un recado que habría recibido de su parte, el cual decía que tenía que “respetar los códigos”. Así mismo cuestionó los dichos del senador sobre la veracidad de algunas pruebas y que estuvieran involucrada las nietas del imputado.

¿Qué le dijo de la Carrera a Macaya?

“Javier Macaya acaba de pedirme que respete códigos. ¿Cuáles?” partió diciendo el diputado en X agregando que “me dice que no son nietas a diferencia de lo que ha recogido alguna prensa. Le creo, pero para mí no hace la diferencia. No estoy para nada de acuerdo en que una nieta valga distinto que otra niñita” lanzó.

Por otro lado, de la Carrera se sumó a las personas que le pidieron al senador renunciar a la presidencia del partido plítico que dirige. Según él, la actitud del parlamentario de no dejar su cargo ante la polémica es una “falta de visión de no poner su cargo a disposición” y que “refleja que está híper desconectado de la realidad”.

“El daño para el sector es inconmensurable” cerró el diputado. Su post en la red social alcanzó cerca de 750 likes y cientos de comentarios entre los que se destacaron: "La ambición de poder, a algunos, les nubla la vista y el razonamiento"; "De acuerdo, el camino que tomo, fue poco estrategico..."; "Me da lo mismo la UDI que se hundan por tibios y defendores de abusadores condenados".

