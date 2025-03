Monserrat Álvarez acusa a Sichel de "ningunearla" en vivo: la mandó a leer

Durante la jornada en el matinal Buenos Días a Todos Monserrat Álvarez vivió un tenso momento con el alcalde de Ñuñoa Sebastián Sichel, luego de que el jefe comunal propusiera un estado de emergencia comunal tras una violenta encerrona vivida en su comuna que terminó con un carabinero baleado de gravedad.

Cabe señalar que tras el incidente delictual, Sichel se lanzó contra el Gobierno y el nuevo ministro del Interior Álvaro Elizalde. “No podemos seguir en una discusión absurda mientras quienes nos protegen están arriesgando la vida. ¿Qué más esperan? ¿Qué más tiene que pasar? Esperamos que el nuevo ministro del Interior deje de actuar como un comentarista más de la contingencia y habite rápidamente el cargo (...) Hechos, no palabras”, lanzó.

¿Qué pasó entre Sichel y Álvarez?

"Alcalde, usted lo sabe, el estado de emergencia comunal no existe. Usted tiene otra atribución, que se llama decreto de emergencia o decreto alcaldicio, que le permite destinar más recursos, para que lo que sea necesario en temas de seguridad", planteó Álvarez sobre la medida que decidió anunciar Sichel en su comuna.

"Pero decir 'declaro a la comuna de Ñuñoa en estado de emergencia comunal, no lo puede hacer, porque no existe en nuestro ordenamiento jurídico", añadió la comunicadora. Asimismo, añadió que el problema era "casi semántico", a lo que Sichel refutó. "Monse, el tema de fondo no es semántico. Yo soy abogado, usted es periodista y le voy a aclarar bien en simple", expresó el excandidato presidencial.

"Lo que dije ayer es dictar un decreto de estado de emergencia, que lo hice. Le mandaré el decreto para que lo lea, porque creo que le falta leer", añadió. Asimismo, planteó que "la razón por la que hay un estado de emergencia que afecta a la comuna es el argumento jurídico". "¡No me ninguneé en eso!", se defendió Monse Álvarez.

Pero Sichel le hizo ver que "usted me dijo 'no tiene atribución'. Yo lo tengo clarito". "Es que usted dijo, en algún minuto, que se declara la comuna en estado de emergencia. Si no lo dijo, fantástico", lanzó Álvarez. "Ella lo ningunea por algo que dijo que en verdad no dijo pero se enoja cuando la ningunean de vuelta"; "Sichel como alcalde NO SIRVE!"; "Esa wea de decir yo soy abogado….ya yyyy!!!,hay abogados que no cachan nada"; "Las frases rimbombantes no sirven alcalde. Trabaje en equipo, gestione con distintos actores" fueron algunos de los comentarios que generó el momento.

