“Ahí perdió en la elección pasada”: Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

Por: Catalina Martínez

Este martes, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, adelantó cómo seguirá desarrollándose su campaña de cara al balotaje del 14 de diciembre. Y no solo eso, sino que también reiteró sus críticas a la ausencia de José Antonio Kast en los debates y comentó las recientes tensiones que ha tenido con el equipo del candidato Republicano.

En entrevista con ADN Radio, la militante del PC fue consultada por la postura de Kast, quien estaría evaluando participar en debates televisados. Ante eso, la exministra del Trabajo contestó: “Yo sé que no quiere ir, porque la otra vez perdió en la segunda vuelta en los debates”, en alusión a las presentaciones que tuvo frente al hoy presidente Gabriel Boric.

Jara también señaló que para esta misma jornada ambos habían sido convocados a un matinal para debatir, pero que Kast se bajó del programa a última hora, lo que terminó por cancelar el encuentro entre los contendientes. 

Si está tan seguro, tan tranquilo, si cree que tiene tanta razón, sería muy negativo que la gente no pudiera enterarse de sus ideas. Piense usted que pasó toda la primera vuelta diciendo un monólogo repetido: que Chile está en crisis, que esta es una emergencia, que él va a llamar a un ‘gobierno de unidad’, y que todos los que no piensan como él no valen un peso”, cuestionó. 

Arremetió nuevamente contra asesor económico de Kast 

Por otro lado, en medio del diálogo con el citado medio, le preguntaron por sus críticas al economista Jorge Quiroz, integrante del equipo de Kast, a quien ella vinculó con el caso de la colusión de los pollos. Quiroz respondió el lunes, describiéndola como “una persona desesperada”.

No obstante, la candidata reiteró sus declaraciones. “Eso es mentira. Creo que es bueno revisar el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esto afectó a la gente más humilde, porque él fue quien ideó el modelo para subir los precios de los pollos. Yo lo dije, está ahí, los fallos están escritos”, señaló.

Jara explicó que el fallo del caso detalla que Quiroz y su consultora fueron responsables de los modelos económicos empleados por las firmas que terminaron siendo sancionadas. Añadió que, en el episodio de las farmacias, el economista incluso declaró en favor de las empresas, sosteniendo que no había señales de colusión.

