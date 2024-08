Ivette Vergara acusa que su hijo Nicolás Solabarrieta fue vetado del fútbol chileno: Lanzó sus dardos contra Jaime Pizarro

Ivette Vergara conversó con Pedro Carcuro en su programa de YouTube, Pedro Pé, donde habló sobre la carrera futbolística de su hijo Nicolás Solabarrieta, quien colgó los botines a los 27 años. Tras esto, el joven comenzó una nueva temporada en la televisión, siendo parte del reality Tierra Brava, que lo posicionó en una nueva plataforma.

La corta carrera del embajador del Festival de Viña 2024 aún es cuestionada por su madre, quien apunta al veto que le hicieron en el fútbol chileno por ser hijo de Fernando Solabarrieta. "Obtuve información de dos representantes, que no se conocían entre ellos, y que me dijeron qué clubes habían dicho 'no' a Nicolás, por ser hijo de Fernando Solabarrieta", lanzó la animadora de TV.

"¿Por qué? Porque Fernando había hablado de esos clubes, cuando hubo un desfalco grande de varios equipos. Tres de esos clubes que fueron nombrados por él, le dijeron que no a Nicolás, por ser hijo de Fernando", explicó Ivette Vergara.

En este sentido, detalló que "los manager se contactaron con los técnicos, y los técnicos fueron los que les dijeron. Y no me gustaría, porque no sé si siguen vinculados de alguna manera con los clubes, no me gustaría ponerlos en una situación complicada".

Tras esto, la conductora de televisión arremetió contra el ministro del Deporte: "Y de hecho, solamente voy a decir que unos de los técnicos hoy día es una autoridad: Jaime Pizarro, que recibió también esa información", aseguró.