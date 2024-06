Pedro Carcuro carga sin filtro contra jugador de las selección chilena: "que lo traigan a un reality"

La selección chilena superó a Paraguay sin mayores complicaciones a Paraguay y le propinó una inapelable goleada 3-0. Sin embargo, Pedro Carcuro no quedó del todo conforme con lo mostrado por La Roja y se tomó su tiempo para criticar principalmente a Ben Brereton.

"Yo me hago responsable. Lo quiere la gente y se vuelve loca cada vez que lo nombran, tiene categoría de ídolo sorprendentemente y de gran jugador, pero a mí no me parece y no me convence. ¿Sabes de quién estoy hablando? Ben Brereton. No le veo la categoría para estar en La Roja", señaló el histórico relator.

Fue por eso que Francisco Sagredo le respondió el comentario señalando que "es simpático y a la gente le gusta El Gringo". Ante esto, Carcuro no demoró en lanzar un irónico comentario. "Pero entonces tráiganlo a un reality como Gran Hermano", lanzó.

Pedro Carcuro se fue con todo contra Ben Brereton.

Si bien es cierto que no está viviendo su mejor momento, Ben Brereton ha sido un aporte cada vez que ha defendido la camiseta de la selección chilena. De hecho, durante el último proceso rumbo a Qatar 2022 fue el encargado de mantener la ilusión intacta antes de sellar la eliminación de Chile.

Fue así como Pedro Carcuro no perdonó el rendimiento del inglés nacionalizado chileno y le dedicó duros comentarios por lo mostrado ante Paraguay. Lo cierto es que el futbolista tendrá la posibilidad de reivindicarse cuando dispute una nueva Copa América con La Roja.

