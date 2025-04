¡Apuntó contra Gustavo Gatica! Las fuertes palabras de Iván Poduje tras filtración de videos de Claudio Crespo

Durante su participación en el programa Sin Filtros, el arquitecto y ex aspirante a la alcaldía de Viña del Mar, Iván Poduje, interrumpió el descargo de Juan Pablo Arriaza, psicólogo y militante del Frente Amplio, quien se pronunció sobre los videos filtrados por Ciper relacionados con el ex carabinero Claudio Crespo.

“Esta es una retórica populista de quinta categoría. Ya habló y va a seguir con lo del comandante Crespo y va a seguir diciendo que es un violador de DDHH y que Gustavo Gatica no estaba haciendo nada”, partió diciendo Poduje.

“Si Gustavo Gatica fuera tu hijo seguramente estarías reclamando”, le respondió Arriaza. “¡Si fuera mi hijo no le permito ir a golpear a carabineros con piedrazos. Eso le hubiera dicho si fuera mi hijo, así que no me ponga en ese contexto", devolvió el columnista.

“Usted ha visto los videos de cuando atacan a carabineros. Si usted permite que su hijo vaya a tirar piedras y molotov a carabineros, usted como padre tiene que asumir la responsabilidad. ¡Yo jamás permitiría que un hijo mío hiciera eso!”, agregó, furioso.

Cabe recordar, que los videos revelados por el citado medio mostraron las acciones del ex carabinero Claudio Crespo durante los eventos del estallido social. El ex uniformado enfrenta un juicio relacionado con las lesiones que cegaron a Gustavo Gatica.