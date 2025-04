¡Intenso drama familiar! Padres de joven desaparecida se llevaron tremenda sorpresa en plena transmisión en vivo

En el matinal Contigo en la Mañana, se desató un impactante drama familiar en plena transmisión en vivo. Desesperados por la desaparición de su hija, unos padres acudieron al programa en busca de ayuda. Sorprendentemente, la joven apareció durante la emisión, aunque su regreso trajo consigo un nuevo conflicto: se negó a volver.

Verónica, de 18 años, salió de su hogar en la comuna de San Bernardo el sábado por la tarde, afirmando que iba de compras a un persa. Sin embargo, tras prolongarse su ausencia más de lo esperado, su familia perdió todo contacto con ella. El teléfono de la joven permanecía apagado, sumando preocupación al misterioso caso.

Desesperados por la ausencia de su hija, los padres denunciaron su desaparición y emprendieron una exhaustiva búsqueda. Aunque las cámaras de seguridad lograron registrar algunos de sus últimos movimientos, estas imágenes no aportaron pistas significativas.

Lo que más llamó su atención fue que Verónica no se llevó su cédula de identidad, su pase escolar ni su mochila. Esto reforzó la convicción de los padres de que no había desaparecido por decisión propia, sino que posiblemente alguien la habría “engatusado” y retenido contra su voluntad.

En entrevista con el matinal de Chilevisión, la madre hizo un emotivo llamado: “Decirle que se comunique conmigo, su mamá la está esperando, no importa como sea, si paso algo que no tenía que pasar, no importa... vuelve a la casa”.

Empieza un problema nuevo

Durante la transmisión, donde discutían su desaparición, Carabineros se comunicó con los padres para informarles que Verónica había sido localizada. Ante las cámaras, los padres confirmaron la noticia, aunque la situación tomó un giro inesperado: la joven no tenía intención de volver.

“Nos dicen que apareció, que se acercó a una unidad policial de manera voluntaria, que no tiene lesiones y que manifiesta que se fue por voluntad propia, que no quiere vernos, no quiere acercarse a nosotros, pero que está bien”, relató la mamá. En ese sentido, el funcionario policial les dijo que no puede revelarles su ubicación por ser una persona mayor de edad.

“No me deja tranquilo, necesito ver a mi hija ¡Necesito verte, hija! Quiero hablar contigo, quiero saber dónde estás, con quién estás... Nos dejas igual, con la incertidumbre de saber si estás siendo manipulada“, expresó el padre. “Mi hija no es así. Estoy seguro que mi hija está siendo manipulada”, apuntó.

Poco después, Verónica se puso en contacto con el matinal y sorprendió a todos al revelar que se encontraba en “su” nueva casa, viviendo junto a su pololo, con quien mantiene una relación desde hace cinco meses. Los padres afirmaron desconocer la existencia de dicha pareja. Finalmente, lograron establecer contacto con su hija, al menos por teléfono.