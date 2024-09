Inspector Vallejo lanza inesperada teoría sobre asalto a JC Rodríguez: ¿Hubo un mensaje oculto?

A través de X el inspector José Miguel Vallejo lanzó una inesperada teoría sobre la reciente encerrona que vivió el periodista Julio César Rodríguez. Recordemos que el comunicador fue sorprendido por delincuentes el martes a altas horas de la noche y los delincuentes lo intimidaron con un arma de fuego quitándole su auto y pertenencias.

“Fue una situación bastante ridícula. Yo pensé que me estaban saludando; los saludé, bajé velocidad, y en una parte donde había que frenar, se bajan con pistolas (...) como yo estaba distraído, vi las pistolas y me bajé altiro. Me pusieron una pistola en la cabeza pidiéndome el cortacorriente. Era una pistola media falsa” partió diciendo en el Contigo en la Mañana.

¿Qué dijo el inspector Vallejo sobre el robo?

“Robar a famosos siempre ha sido y seguirá siendo un blasón distintivo para la delincuencia que opera en Chile. Pueden ufanarse de ello y, en el peor de los casos, les otorga ‘categoría’ incluso en la cárcel, si son detenidos entre sus pares. El asalto a JC RODRÍGUEZ no se escapa de esta ‘singularidad’”, declaró el ex Policía en la red social.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Reconocido —como el conductor de TV da indicios en sus declaraciones— esto no le libró de convertirse en víctima. Hizo bien en privilegiar su vida antes que sus bienes. A su favor estará el especial ahínco que nuestro sistema pesquisativo pondrá en dar con el paradero de los delincuentes” añadió.

Finalmente aseguró que esta situación era conocida por los delincuentes. “Al momento de perpetrar el delito. Y el que igual lo hayan cometido, es un claro mensaje de desafío a una policía frente a la cual se sienten superiores y ante una Justicia que, si se les atrapa, tienen visibles garantías. Pero les gustará ser noticia” cerró.

Te puede interesar: Gabriel Alemparte revive polémica y denuncia ataque de Guarello con conocido periodista: "Apareció exaltado"