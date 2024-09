Gabriel Alemparte revive polémica y denuncia ataque de Guarello con conocido periodista: "Apareció exaltado"

A través del programa Sin Filtros el abogado y cientista político Gabriel Alemparte revivió la polémica que vivió con la visita de Juan Cristóbal Guarello exponiendo que recibió un feo insulto por parte de él y que incluso un conocido periodista se habría sumado al "ataque". “Yo no le levanté ni siquiera la voz y fue bastante violento” comentó.

Sobre esto relató que el periodista deportivo lo encaró en un programa de radio y que otras personas debieron intervenir para frenar la discusión. Cabe mencionar que, en un reciente capítulo del programa de YouTube que tiene Guarello trató al militante de Demócratas de “guatón culiao” y desafió que lo invitaran nuevamente al programa.

Alemparte denuncia ataque de Guarello

Alemparte dijo que durante la mañana del miércoles el periodista en cuestión lo volvió a increpar de “manera violenta”. “Hoy (ayer) en la mañana tuve una situación muy desagradable. Yo voy de invitado a la radio Agricultura. Estaba en el hall de la radio, conversando con Paz Suárez, con Checho Hirane y las secretarias de la radio, y apareció un Juan Cristóbal Guarello bastante exaltado, apuntándome con el dedo y gritoneando” partió diciendo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Decía que él había venido al programa, que este programa era una bolsa de trabajo. Fue, me increpó, después se devolvió y volvió nuevamente. Me dijo que yo había quedado como un maricón frente al país, porque no lo había enfrentado cuando él se paró acá al frente” añadió mencionando que otro profesional se metió en el conflicto a favor de Guarello.

Finalmente el abogado concluyó con que “también apareció (Francisco) Sagredo, el periodista, a buscarlo, y Sagredo en un minuto dice ‘bueno, pero tú tenís que hacerte cargo de lo que decías en televisión’, entonces yo le pediría a radio Agricultura que modere a ciertas personas. Yo no le levanté ni siquiera la voz y fue bastante violento”.

Te puede interesar: Maite Orsini sugiere que militares intervengan sede de la UDI: "Una banda criminal"