Histórica productora de TV defiende a Martín Cárcamo y critica a JC: “¿Por qué esperar tantos años?”

La histórica productora de televisión, Jacqueline Cepeda, se refirió a los dichos de Julio César Rodríguez hace algunas semanas. Y es que el JC aseguró que en algún momento, un rostro importante de televisión pidió que lo sacaran de un programa.

“A mí me traicionó un animador de televisión. Me traicionó cuando yo estaba en un trabajo y siempre me decía que no, tú eres muy bueno, y a la hora de los qué hubo... Yo nunca he contado esto, esto sí que es inédito”, comentó en el podcast Somos o no somos amigos.

Tras los dichos de JC, en redes sociales especularon con varios nombres. Uno de los que salió al baile fue Martín Cárcamo, quien conducía Bienvenidos y en donde Rodríguez fue panelista, en los comienzos del matinal en 2011.

¿Por qué esperar tantos años?

La productora del programa era Jacqueline Cepeda, quien fue entrevistada esta semana en el programa Todo va a estar bien de Vía X. Durante la instancia negó que alguna vez un rostro le pidiera sacar a alguien de un programa.

“Con la experiencia que yo tengo, en el tiempo que llevo trabajando en televisión, nunca alguien, ningún rostro me pidió sacar a una persona. Y si querían proponer a alguien, lo proponían, y ya, ‘déjame evaluarlo’”, relató Cepeda. Tras eso, se refirió a los rumores de que el animador al que se refirió JC era Martín Cárcamo. Hizo hincapié en que los dichos de Rodríguez eran innecesarios, especialmente si ha transcurrido tanto tiempo.

”¿Por qué esperar tantos años para manifestar una situación así? Que genera finalmente noticia, todo el mundo lo está conversando.... ¿Para qué? Si él está súper bien, está en la primera línea, le está yendo regio, creo que no necesita estas malas ondas. Porque al final todo esto genera una energía negativa de las personas que quieren a Martín”, comentó la histórica productora de TV. “Entonces yo te digo, ¿para qué ahora? Si Julio está súper bien, y Martín además, que yo te lo comenté cuando hablamos la vez anterior que vine, Martín es muy querido”, añadió.

“Tal vez hoy no está en primera línea, pero siempre estuvo en primera línea. Y la gente lo apoya y la quiere. Entonces creo que, Julio, creo que hoy día estos comentarios, más que apoyarte, te juegan en contra. Tú eres un líder, estás en otra. Ya no necesitas estas chimuchinas que caen finalmente en la farándula para seguir creciendo. Y ya pasó tanto tiempo”, sentenció.