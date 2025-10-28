El drama no termina: Hermana de Krishna Aguilera denuncia persecución en medio de proceso judicial

Ignacio Escobedo, uno de los imputados en el caso Krishna Aguilera y señalado como un soldado del grupo liderado por Juan Beltrán, podría quedar en libertad en los próximos días.

Los primeros antecedentes apuntan a que el imputado no habría intervenido en el hecho. Por ahora, no se manejan pruebas que permitan relacionarlo de forma directa con el crimen.

Durante su arribo a la audiencia de formalización en San Bernardo, este martes, Cristal Aguilera expresó su preocupación por la posible liberación de Escobedo y criticó duramente al sistema judicial. “Las condenas que les dan a estas personas son muy injustas”, manifestó.

“Encuentro que a lo mejor esa persona quizás no actuó, pero tenía conocimiento, porque compartía con estas personas”, sentenció la hermana de la víctima. Luego, afirmó que “tienen que estar en la cárcel toda la vida, porque son personas muy peligrosas”.

Nuevo drama personal

Más adelante, la joven dirigió sus críticas hacia el trabajo de Carabineros. “Ahora que voy a velar a mi hermana está Carabineros parado afuera de mi casa, pero siempre he estado sola. Anteriormente, han dicho que hay gente dándose vueltas y todo, pero yo no he visto a nadie”, sostuvo, en alusión a las supuestas excusas para darle protección.

Dentro de ese contexto, la hermana de Krishna Aguilera fue consultada sobre eventuales amenazas en su contra. Ante eso, confirmó que “hay autos siguiéndome. Tuve que irme de la comuna de San Bernardo”.