Gonzalo Winter toma drástica medida sobre su dieta parlamentaria

Durante la jornada el diputado Gonzalo Winter, candidato presidencial por el Frente Amplio anunció que decidió “renunciar” a su dieta parlamentaria, mientras se dedica a su campaña. En concreto el parlamentario fue consultado en Radio La Clave por su situación como “diputado-candidato”, considerando que otros postulantes a La Mondea ha renunciado a sus cargos.

“Hasta el momento he mantenido me trabajo como diputado invariablemente, sin embargo,he tomado la decisión, de aquí a las primarias, de renunciar a la dieta parlamentaria y a los viáticos, a la bencina, etcétera”, aseguró comentando que la Constitución no le permite dejar su escaño y por eso, tomó otra medida. Ante esto explicó porque decidió regalar su sueldo.

¿Qué dijo Winter sobre su dieta parlamentaria?

Explicó que si bien, por ley, no puede “no recibir” la dieta, sí puede regalarla. “Hemos decidido donar la dieta parlamentaria a Bomberos, institución muy querida por los chilenos y que además, es tan necesario, de vida o muerte, que Bomberos funcione bien”, indicó. Winter sinceró que, cuando comience el periodo legal de campaña de las primarias, estará concentrado en ello.

“Mi corazón, mi energía y mi atención estén enfocados en ganar la primaria y haya menos foco en las tareas parlamentarias. Lo que no significa que yo deje de ser diputado. Voy a ir menos al Congreso. Obviamente todo sin recibir la dieta, sino que donándola íntegramente a Bomberos”, explicó. Además fue consultado sobre si Johannes Kaiser, diputado y candidato del Partido Nacional Libertario, debería también renunciar a su dieta, el frenteamplista evitó entrar en polémica.

“Eso se lo dejo al diputado Kaiser. No ando con ganas de polemizar, sino hablar del futuro de Chile (...) Tengo toda la intención de polemizar con Kaiser en la medida que hablemos de sus propuestas, que son muy malas para Chile”, respondió. Hace poco, Kaiser defendió en Sin Filtros que seguirá recibiendo su dieta parlamentaria, porque es el pago por su trabajo en el Congreso.

