¿Le dio su apoyo? El cara a cara entre Kast y Bachelet en medio de suspenso por candidatura a la ONU

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Por: Catalina Martínez

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Mientras la expectativas y la incertidumbre van a la alza —sobre la postura del Ejecutivo frente a la eventual postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU—, en el Palacio de La Moneda, el presidente José Antonio Kast sostuvo este viernes un encuentro con su antecesora.

Sin embargo, según informó ADN Radio, pese a que el jefe de Estado había indicado que fijaría su posición una vez iniciado su mandato, la inquietud seguirá dominando el panorama político. Y es que, tras la reunión, el Gobierno descartó una definición próxima

Sectores políticos reaccionan 

El tema ha intensificado las fricciones políticas en varios frentes. En sectores opositores plantean que una negativa a respaldar a Michelle Bachelet podría afectar la relación con La Moneda, de acuerdo con el citado medio. 

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Mientras tanto, desde la otra vereda, en el oficialismo han surgido intentos por desactivar la candidatura de la ex presidenta que tomó impulso durante el gobierno de Gabriel Boric y que cuenta con apoyo de Brasil y México. 

Incluso, parlamentarios de la UDI fueron más allá e impulsaron una propuesta orientada a retirar la postulación. Eso sí, la ofensiva desató críticas incluso dentro de su propio sector, donde algunos legisladores llamaron a no interferir en una atribución que corresponde al presidente.

Cabe destacar, que este encuentro no es el primero que puso cara a cara a Bachelet y Kast, quienes ya habían coincidido el 22 de diciembre, poco después de que éste último se impusiera en el balotaje. 

En esa ocasión, una de las materias sobre la mesa fue la eventual postulación de la ex mandataria a la ONU. Sin embargo, al igual que en aquella instancia, la resolución se mantiene aún en el misterio

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