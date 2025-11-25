Para volver a la élite: el gigante dormido de Europa que está tras los pasos de Darío Osorio

Darío Osorio no termina de sumar interesados en el fútbol europeo gracias a los buenos rendimientos que ha llevado con el Midtjylland de Dinamarca. El zurdo parece estar listo para dar el salto en su carrera y ahora un verdadero gigante dormido lo tiene en carpeta para retornar a la élite.

Se trata del Manchester United, uno de los clubes más grandes del mundo que actualmente no lo está pasando bien. Es por eso que el nombre de Darío Osorio aparece como un buen elemento para facilitar el regreso a lo más top del fútbol mundial.

Manchester United tiene en carpeta a Darío Osorio

Según el periodista irlandés Paddy Keogh del sitio Attacking Football, “Manchester United sigue al extremo durante más de un año. El jugador de 21 años ha explotado en forma, anotando 14 goles en 14 partidos de la Superliga danesa, y los ojeadores del United, según se informa, siguen de cerca su progreso“.

Osorio despierta el interés del Manchester United.

De momento el interés no se ha materializado en una oferta formal. Es importante destacar que, a pesar de tener un valor de 8 millones de euros en Transfermarkt, desde Midtjylland exigen al menos 20 millones de la misma divisa para negociar cualquier traspaso.

Los números de Osorio en Dinamarca

Desde su llegada al Midtjylland en 2023, el canterano de Universidad de Chile ha disputado 85 partidos. En ellos, ha logrado anotar 20 goles y repartir 12 asistencias, números que han despertado el interés de grandes clubes de Europa, como lo es el Manchester United.

