“Chile hace honor a su himno patrio”: Boric sobre la llegada de refugiados palestinos

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la llegada a Chile de 68 ciudadanos palestinos, entre ellos 36 niños, niñas y adolescentes, evacuados desde la Franja de Gaza debido a la grave situación humanitaria que enfrenta la región.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Boric destacó:

"En un complejo operativo que tomó meses, hemos hoy recibido exitosamente a 68 ciudadanas y ciudadanos palestinos provenientes de Gaza, 36 de ellos niños, niñas y adolescentes, cuya vida corría peligro ante el genocidio en curso. Chile hace honor a su himno patrio".

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el traslado se llevó a cabo por los vínculos de estas personas con Chile y ante la situación de riesgo en Gaza. La Cancillería agregó:

"Esta acción se enmarca en el firme compromiso de nuestro país con el derecho internacional humanitario y fue posible gracias a un esfuerzo coordinado por el Gobierno que contó con la colaboración de diversas organizaciones internacionales".

Tras su arribo, los refugiados fueron sometidos a los controles de ingreso correspondientes y se activó la red de protección del Estado, cumpliendo con las obligaciones legales e internacionales del país:

"Se activó la red de protección del Estado, en el marco de las obligaciones internacionales y legales que nuestro país ha contraído", concluyó la Cancillería.

Este operativo pone de relieve la posición de Chile frente a crisis humanitarias internacionales y la responsabilidad asumida en la protección de personas en riesgo.

