¡Boric lo aplaudió y Trump lo repudió! ¿Por qué condenaron al ex presidente Jair Bolsonaro?

Jair Bolsonaro

Por: Catalina Martínez

La justicia brasileña declaró culpable al exmandatario Jair Bolsonaro por su intento de invalidar las elecciones de 2022, en el marco de una conspiración que, de acuerdo con la fiscalía, contemplaba incluso un plan para atentar contra el presidente electo con el fin de conservar el poder.

El destino judicial del ex presidente quedó sellado cuando, por mayoría, un panel de la Corte Suprema de Brasil dictaminó su culpabilidad en los cinco cargos imputados y le fijó una condena de 27 años y tres meses tras las rejas.

Cabe destacar, que el fallo contra Bolsonaro detalla una serie de acusaciones graves: haber tramado un intento de golpe de Estado, integrarse a una organización criminal con armas, buscar derrocar por la fuerza el sistema democrático, alentar ataques contra instituciones públicas y propiciar la destrucción de bienes estatales en la jornada del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores irrumpieron en edificios del Gobierno.

Los fiscales sostuvieron que el plan golpista alcanzó niveles alarmantes: incluía la opción de utilizar explosivos, armas de alto calibre o incluso veneno para asesinar al presidente Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, figura clave en el juicio de Bolsonaro. El expresidente y sus aliados procesados, sin embargo, negaron cualquier responsabilidad.

Las pruebas contra Jair Bolsonaro 

El caso contra el otrora jefe de Estado brasileño giró en torno a sus maniobras para aferrarse al cargo tras la derrota electoral frente a Lula en 2022. Investigadores federales sostienen que no solo conocía el plan para invalidar los comicios y presionar a las Fuerzas Armadas, sino que también impulsaba la creación de una estructura alternativa de poder: una oficina de “gestión de crisis” destinada a operar como un gobierno en la sombra.

La fiscalía asegura que el intento de golpe empezó en 2021 para debilitar la fe en el voto. Tras perder en 2022, Bolsonaro y sus aliados habrían instigado la toma y vandalización de las tres sedes de gobierno en Brasilia el 8 de enero de 2023, con el fin de anular los resultados.  

En tanto, Moraes, quien fue el primer magistrado en emitir un voto de culpabilidad el martes, afirmó que los acusados ​​”cometieron todos los delitos imputados por la Fiscalía General de la República”. Los magistrados Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin también votaron a favor de condenar a Bolsonaro.

Presidente Boric reaccionó a la condena  

Tras el juicio, celebrado en vísperas de las elecciones generales de 2026, se generó una fuerte polarización en Brasil. Mientras muchos celebraron el fallo contra Jair Bolsonaro, otros miles de simpatizantes se manifestaron en las calles durante el Día de la Independencia para rechazar el proceso.

Eso sí, la polarización no se limitó al escenario interno de Brasil, pues varias figuras se refirieron al hecho. Entre las reacciones, destacó la del presidente Gabriel Boric, quien aplaudió con todo la condena del ex mandatario. 

Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables”, expresó nuestro jefe de Estado a través de su cuenta de X. “Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre”, sentenció. 

Trump se pronuncia  

Alguien que no compartió el entusiasmo del presidente Boric, fue el mandatario estadounidense Donald Trump. El líder republicano tachó la condena de "muy sorpresiva" y su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos "responderá en consecuencia" a la "injusta" sentencia, según recogió CNN Chile.

Es más, bajo el argumento de que existe una “caza de brujas" contra Jair Bolsonaro, a quien considera un "gran amigo", Trump ya aplicó aranceles punitivos del 50% a productos brasileños.

Frente a eso, el gobierno de Lula no ocultó su repudió a la reacción de Washington. "Amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (...) no intimidarán a nuestra democracia", afirmaron desde la cancillería en X.

