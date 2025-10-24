Una buena para el Cacique: Fernando Ortiz recibe excelente noticia en Colo Colo

Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

Colo Colo ya dejó atrás la derrota ante Coquimbo Unido y tiene los ojos puestos en el crucial partido contra Deportes Limache. En este sentido, Fernando Ortiz recibió una noticia que puede terminar siendo clave para quedarse con los vitales tres puntos.

Y es que Javier Correa dejó atrás sus problemas musculares y tiene todo preparado para decir presente en el duelo ante el Tomate Mecánico. Si bien es cierto que a principio de semana parece descartado, el argentino fue evolucionando de buena manera y podrá estar a disposición para sumar algunos minutos.

Javier Correa se recupera y puede jugar en Colo Colo

Según información de Radio ADN, el atacante entrenó con normalidad en la última práctica del equipo, incluso realizando fútbol reducido a la par de sus compañeros. De esta manera, el ex Estudiantes de La Plata estará citado para el compromiso a la espera de sumar importantes minutos.

Javier Correa se recupera en Colo Colo.
Javier Correa está recuperado de su lesión.

Ahora todo depende de Fernando Ortiz, quien deberá decidir si alinearlo como titular o darle algunos minutos en el tramo final del encuentro. Lo cierto es que al Cacique no le sobra nada y necesita de manera urgente sumar el triunfo, escenario en el que Correa puede ser crucial.

¿Cuándo y a qué hora juega el Cacique vs. Limache?

Recordar que el partido entre albos y limachinos está agendado para el lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, pues el Monumental está imposibilitado de albergar el partido por el concierto de Imagine Dragons.

